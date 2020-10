Ønske om skolebod - mange elever køber ellers usundt ind ved lokale butikker, lyder det

JERSLEV:Et par initiativrige kvinder har henvendt sig til Brønderslev Kommune i forsøget på at få etableret en skolebod på Toftegårdsskolen i Jerslev.

- Baggrunden for dette ønske er blandt andet, at vi som forældre og borgere i Jerslev gerne ser, at Toftegårdsskolen følger med de omkringliggende skoler i forhold til madordninger - og for at bidrage til at gøre skolen mere attraktiv for både nuværende elever og udefrakommende familier, skriver de to, Caroline Jørgensen og Stine Binder.

De peger samtidig på, at der også er et sundhedsmæssigt aspekt i sagen. Det er meningen, at skoleboden skal servere sunde retter - for i dag er det ifølge initiativtagerne sådan, at der købes knapt så sundt ind, når eleverne fylder maverne ved den lokale købmand eller brugs i Jerslev.

Projektet ville også indebære, at bodens priser skulle være så lave, at alle kan være med.

- Vi (er) opmærksomme på, at der er en del familier i udkantsbyer, heriblandt i Jerslev, der er mindrebemidlede, skriver de to.

Skole har ikke råd

I forbindelse med ansøgningen har forvaltningen undersøgt sagen yderligere, og konstaterer blandt andet: ”Skoleleder på Toftegårdsskolen har oplyst til fagforvaltningen, at skolelederen støtter projektet og at der på skolen findes et industrikøkken med salgsbod, som kan anvendes til formålet. Skolen kan dog ikke yde økonomisk støtte til projektet”.

De to kvinder har lagt op til, at boden kunne rende rundt økonomisk, blandt andet ved at ansætte en flexjobber i boden - men man har set sig nødsaget til at søge økonomisk støtte til selve opstartsfasen.

- Men vi siger pænt nej. Andre skoler finansierer selv en ordning, og så kan vi af principielle årsager ikke begynde at yde støtte til en bestemt skole, siger formanden for børne- og skoleudvalget i Brønderslev Kommune, Lone Lex (V).

- Den traditionelle madpakke er da heller ikke gået helt af mode endnu, tilføjer hun.