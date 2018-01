Ønske om yngre kræfter

BRØNDERSLEV: Danske Seniorer i Brønderslev skal have mindst ét nyt bestyrelsesmedlem, når der mandag 5. februar holdes generalforsamling.

Svend Helledie ønsker at stoppe. Formand Aase Jensen og bestyrelsesmedlem Lisbeth Trensiggaard er også på valg, men det er ikke afklaret, om de vil fortsætte.

- Vi trænger til at få yngre med i bestyrelsen, siger Aase Jensen. Vi er en forening med 240 medlemmer, så der skulle være mulighed for, at der er medlemmer, der vil tage en tørn.

Generalforsamlingen byder også på gule ærter i Bien klokken 18. Der skal ske tilmelding af hensyn til serveringen.