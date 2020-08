Ønsker synligt nærpoliti i Brønderslev og Dronninglund

BRØNDERSLEV:Der er lige nu fire måneder til jul, men borgmester Mikael Klitgaard (V) er allerede klar med tidlige ønskesedler, hvor han på borgernes vegne ønsker, at politiet vender tilbage til Brønderslev på en fast adresse.

- Det optimale ville være en lokalstation i både Brønderslev og Dronninglund, bl.a. begrundet i den geografiske afstand. Vi skal gerne være behjælpelig med at finde egnede lokaler til formålet, skriver han i et brev til politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, Nordjyllands Politi.

En næsten enslydende ønskeseddel er sendt som brev til landets justitsminister Nick Hækkerup (S).

I brevene gør borgmesteren opmærksom på, at hele Brønderslev Kommune siden seneste politireform for fem år siden har været uden fast politi.

- Det ser vi meget gerne ændret. Vi har brug for flere betjente i gadebilledet, det skaber tryghed, og det er et stort ønske hos kommunens borgere. Nærheden betyder meget, og fra flere sider har jeg fået oplyst, at mange er utrygge ved, at der er forholdsvis lang responstid ved et akut behov for hjælp fra politiet, skriver Mikael Klitgaard.

I brevene beskrives også, at forretningsdrivende i både Brønderslev og Dronninglund by har kontaktet borgmesteren med ønsket om mere synlig politi i gadebilledet.

- Synligheden har en mærkbar og effektiv effekt bl.a. i forhold til at begrænse butikstyveri, skriver Mikael Klitgaard og tilføjer:

- Intentionerne i den nye politireform om nærhed og tryghed er jeg meget enig i; det vil gøre en betydelig forskel i hele vores kommune med etablering af nærpoliti.

Mikael Klitgaard håber nu, at både politidirektøren og justitsministeren vil se positivt på mulighederne for etablering af nærpoliti i Brønderslev Kommune.