Ørne overlever giftattentat

BRØNDERSLEV: Hvis formålet med at sprede farlig nervegift i Store Vildmose har været at dræbe områdets kongeørne, er attentatet efter alt at dømme slået fejl.

- Jeg mener nu vi kan konkludere, at kongeørnene ikke har taget skade, siger Einar Flensted-Jensen, der som medlem af Dansk Ornitologisk Forening følger godt med i, hvordan det går for de to ynglende kongeørne i vildmosen.

De majestætiske fugle er siden attentatet set flere gange. Det viser indberetninger til DOFbasen, hvor Dansk Ornitologisk Forening samler og gemmer observationer af fugle.

7. september, altså et par uger efter giftfundet, indberetter en observatør, at han har set to kongeørne over vildmosen. De var:

"I kortvarig leg sammen over Ryssensgrav/vestlige del af Ørnefenner; forsvandt herefter lavt mod Ørnefenner. Alder med forbehold, idet de sås fra ret stor afstand fra Gamle Toftegårdsvej (ud for Ny Toftegård). Det lignede imidlertid det lokale par".

- Jeg kender observatøren som en meget dygtig ornitolog og er ikke i tvivl om, at der er god grund til at tro på hans indberetning, siger Einar Flensted-Jensen, der selv for få dage siden så den ene af majestæterne.

- Onsdag 20. september så jeg selv en kongeørn derude, det var formentlig hannen. Jeg har ikke selv set hunnen efter giftattentatet, men det har en anden heldigvis, så jeg er rimelig fortrøstningsfuld og mener, de begge to har klaret det, siger Einar Flensted-Jensen og tilføjer, at der foreløbig heller ikke er fundet andre forgiftede rovfugle i området.