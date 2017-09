OL-medaljer får varig plads i BI

BRØNDERSLEV: I disse dage er det 25 år siden, et af Brønderslevs store sportstalenter, Jes Jacob, stod på medaljeskamlen i Barcelona med en bronzemedalje om halsen. Han mener, at den og 10 andre medaljer, som han har hjembragt til Brønderslev i hans storhedstid inden for bordtennis, skal have en varig plads. Derfor er de overdraget til BI-Centeret.

Her får de en plads i et nyanskaffet skab ved siden af mange andre trofæer fra Brønderslevs storhedstid inden for dansk bordtennis.

- I forbindelse med min netop afholdte fødselsdag, faldt jeg over medaljer, et utal af avisudklip, adgangstegn til Det Olympiske Stadion og meget mere.

- Medaljerne er ikke kun mine. De er også BI’s. Derfor skal de have en varig plads på BI-Centeret, som gennem mange år var mit andet hjem, siger Jes Jacob.

Jes Jacob begyndte allerede som syv-årig at spille bordtennis hjemme i familiens kælder. Som 16-årig mistede han en del af venstre ben efter en færdselsulykke i Søndergade i Brønderslev, hvor han på knallert blev ramt af en spritbilist.

Trods ulykken blev han ikke slået ud, og han fik benprotese, som han har haft lige siden.

- Jeg blev opfordret til at stille op til Handicap-OL kort tid efter afviklingen af de raske sportsudøveres OL i Barcelona. Jeg trænede hårdt i to år, og det var stort, da jeg stod på sejrsskamlen med en rigtig tung bronzemedalje om halsen.

- Daværende kulturminister Grethe Rostbøl holdt en speciel tale for mig, da jeg under Handicap-OL fejrede 40-års fødselsdag, mindes Jes Jacob, der også blev hyldet af Brønderslevs borgmester Peder Ivar Nielsen.

5500 handicappede deltog i Handicap-OL, hvor Jes Jacob bar det danske flag.

- Tænk at få lov til at spille på Det Olympiske Stadion. Jeg var nok den, der havde det mindste handicap. Der deltog personer, der manglede flere lemmer.

Jes Jacob stillede op for AH i Aalborg (Aalborg Handicap Idræt), da Brønderslev ikke havde en klub for handicappede.

Forinden havde han vundet guld ved Europamesterskaberne i Handicap-idræt, der blev afviklet i Brønderslev.

- Det var denne titel, der animerede mig til at deltage i OL. Men her var de tyske spillere en grad for stærke.

Jes Jacob har hjembragt i alt 11 medaljer, heriblandt flere danmarksmesterskaber. Blandt andet vandt han tre sølvmedaljer ved de danske mesterskaber i 1991, ligesom han har vundet flere medaljer i turneringer.

- Jeg har altid elsket at spille bordtennis, der er verdens hurtigste spil.

Det har knebet lidt med bordtennisspillet de seneste 10 år. Nu er det golfbanen, der trækker.

- Men mit hjerte er stadig i BI. Jeg var med, da BI-Centeret blev bygget, og et af spærene er endda dedikeret til mig, smiler Jes Jacob.

Overdragelsen af medaljerne skete i forbindelse med en træningsaften for ungdomsspillere.

- Jeg kan fortælle jer, at det kræver hård træning, at nå så langt. Men I har muligheden, sagde han.

Op til OL trænede han flere gange om ugen og var hver weekend i en lang periode til træningssamling med landsholdstræneren i København.

- Det var hårdt, men det er noget, man aldrig glemmer, fortalte han de unge i BI.