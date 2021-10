Ole havde svært ved at klare sig selv: Nu kan han snart komme hjem

KLOKKERHOLM:Ole Bjørn Kristensen har været indlagt på det nye rehabiliteringscenter Hellevadlund i Klokkerholm i snart halvanden måned. Men de hvide vægge og hospitalssenge gør ham ikke noget. Tværtimod synes han, at det har været hyggeligt at være sammen med de andre beboere og de ansatte.

- Jeg synes, der er et rigtig godt socialt sammenhold mellem dem, der er her. Det hjælper også på at blive hurtigere frisk igen, fordi vi kan træne og lave de forskellige øvelser sammen. Det er en god motivation, siger 76-årige Ole Bjørn Kristensen med et smil.

Fysioteraput Emma Hellum hjælper med at træne Ole Bjørn Kristensens hurtighed med blazepods. Foto: Bente Poder.

Den holdning kan afdelingsleder Lone Birkmose Lex godt genkende. Hun forklarer, at det har været vigtigt for personalet ved Hellevadlund at skabe en højskole lignende stemning på stedet, hvor de ser beboerne som kursister fremfor indlagte.

- Vi vil gerne skabe en stemning, hvor beboerne ikke ser sig selv som indlagte, men nærmere som kursister - de er her selvfølgelig, fordi de skal lære at klare sig selv igen, men det må gerne være sjovt undervejs, siger Lone Birkmose Lex, afdelingsleder Hellevadlund rehabiliteringscenter.

Lone Birkmose Lex er leder af det nye rehabiliteringstilbud på Hellevadlund. Foto: Bente Poder.

Kunne ikke klare sig selv til sidst

Ole fik lungehindebetændelse i løbet af sommerferien efter mange år som ryger, så han fik stille og roligt sværere og sværere ved at klare sig selv. Efter en masse medicin og en indlæggelse på Hjørring hospital blev det vurderet, at han var klar til at komme hjem, men det viste sig hurtigt, at det var han ikke. Ole bor i en lejlighed på første sal i Brønderslev, men han var så afkræftet efter sygdomsforløbet, at han ikke kunne komme op af trapperne. Gåturen til supermarkedet var heller ikke til at klare til sidst. Derfor besluttede han sammen med Brønderslev Kommune, at han skulle til Hellevadlund Rehabiliteringscenter for en periode.

- Jeg blev også tilbudt, at jeg kunne flytte ud af min lejlighed til noget mere ældrevenligt, men det ønsker jeg ikke. Jeg har boet der i 50 år. Der er mange minder forbundet med, og jeg har samlet mange ting og sager gennem tiden, som gør det til mit sted, forklarer Ole, når han taler om, hvorfor han valgte genoptræningscenteret.

Og her gik det hurtigt fremad. Efter et par uger kunne Ole gå helt fint igen. Både op ad trapper og hen til supermarkedet for at handle. Udover genoptræningen var det vigtigt, at han lærte at tro på sig selv igen.

Som en del af genoptræningen har Ole Bjørn Kristensen rengøringsdage. Foto: Bente Poder.

- Man mister lidt tilliden til sig selv, når man har så svært ved at gøre ting, der plejede at være så nemme. Så det er godt, at man kan lære hverdagstingene igen og få selvtilliden tilbage, siger Ole, der er i gang med sin rengøringsdag.

- Troen på, at man kan klare tingene selv, er en vigtig del af at kunne klare sig selv sammen med de andre ting, beboerne får trænet, mens de er her, siger Lone Birkmose Lex.

Ole er snart færdig med sit forløb på centeret og forventer at kunne komme hjem i løbet af de næste 14 dage.

Digitalisering og konkurrenceelement

Udover den almindelige genoptræning og socialt velvære har centeret fokus på, at der skal være gode digitale muligheder for beboerne. De får derfor uddelt Ipads, når de kommer, som de kan bruge som en del af genoptræningen i form af videoer, planlægning og andet. Herudover er der forskellige muligheder for at se tv-programmer på Ipaden, hvilket blandt andre Ole har haft stor glæde af.

- Jeg kan ikke holde til at være i gang hele dagen, så det er rart at kunne trække sig tilbage en gang i mellem og se fjernsyn eller høre musik, siger Ole.

Ipadden er en stor del af hverdagen ved Hellevadlund. Til stor glæde for beboerne. Foto: Bente Poder.

Fordi der er så meget, som foregår digitalt på Hellevadlund, er der også it-undervisning på centeret, da flere beboerne ikke er it kyndige.

- Der er mange fordele ved, at vi kan bruge så meget digitalt. Det er også noget beboerne kan bruge, når de kommer hjem til eksempelvis at tjekke e-boks osv. Siger Lone Birkmose Lex.

Udover det digitale element fandt medarbejderne ud af, at det var en god ide at have træningsmaskinerne til at stå fremme, da beboerne blev motiveret af at se hinanden træne.

- Det er sjovere, når man kan se, at de andre er i gang, og det er da sjovt at se, om man kan cykle lidt længere eller være lidt hurtigere end de andre, siger Ole Bjørn Kristensen og griner.