Opbakning til nybyggeri

BRØNDERSLEV: Var der noget, politikerne kunne blive enige om til valgmødet i Brønderslev, var det byggeriet på Banegårdspladsen i Brønderslev. Alle bakkede op om, at der skal ske noget på den centrale plads.

Selv om det var bestemte emner, der skulle diskuteres, kom politikerne vidt omkring, og ordstyrer Hans Otto Delfs måtte pointere, hvad emnerne var.

Ole Jespersgaard (S) rejste fra salen spørgsmålet om at bygge 100 nye boliger, når der er tomme boliger i boligforeningen.

Arne M. Jensen (S) understregede, at det er vigtigt, at der sker noget på Banegårdspladsen.

- Det vil være en dynamo for midtbyens udvikling.

Klaus Riis Klæstrup (V) er meget optimistisk.

- De lejligheder skal nok blive lejet ud. Se bare, hvordan det gik på Falck-grunden. De er revet væk.

Der blev også talt meget turisme.

Lone Due Bak rejste debatten.

- Hvis man skal se noget om stisystemer i vores kommune, er det sidste nye på hjemmesiden fra 2014. Det er vel ikke godt nok?

Karsten Frederiksen (K) medgav, at det ikke er godt nok.

- Jeg har været inden for branchen, og ved, at det er vigtigt med tilbud til turisterne.

Steen Søgaard Petersen (Borgerlisten) mener, at erhvervs- og turistpolitikken bør adskilles.

Heri er også Jacob Høfler (LA) enig.

- Man skal koncentrere sig om erhverv ét sted og turisme ét andet sted, påpegede han.

Karsten Frederiksen talte for, at turismen fortsat skal være en del af erhvervspolitikken.

Lone Nedergaard (EL) opfordrede til at lade folkeoplysningsforbundene gå ind i arbejdet med turist-information.

- Det har f.eks. AOF gode erfaringer med.

Arne M. Jensen pointerede også det er vigtigt, at der skabes arbejdspladser.

- Der er firmaer, der mangler arbejdskraft, og kommer til at gøre det inden for få uger. Vi skal sørge for, at der uddannes nogen til disse erhverv, sagde han.

Fra flere sider blev der peget på, at Brønderslev Kommune har for få turister. En undersøgelse viser, at kun 0,76 procent af de turister, der besøger Nordjylland, overnatter i Brønderslev.

Omkring tilflytning pegede Henning Jørgensen (SF) på, at det er vigtigt med gode daginstitutionstilbud.

- Det er en god måde at tiltrække nye borgere på, sagde han.

Arne M. Jensen mener ikke, at en kampagne med lagkage er tilstrækkeligt, for at tiltrække nye borgere.

- Der skal mere professionelle ting til i markedsføringen.

Også Carsten Ulmann Andersen (DF) slog på, at gode pasningstilbud og gode skoler er alfa og omega.

Fortsat museum

Også museumspolitikken blev berørt. Det var Birte Nielsen, der er frivillig på Vildmosemuseet, der spurgte til museets fremtid.

- Skal Vildmosemuseet dø? Foruden de besøgende på museet, er der næsten 1000 skoleelever, der har besøgt museet på et år som en følge af skolereformen.

Klaus Riis Klæstrup var meget markant: - Museet skal bevares.

Skolerne blev berørt af specielt Bjarne Axelsen (R), der mener, at der maksimalt skal være 25 procent flersprogede børn i en skoleklasse.

Han pegede ligeledes på kortere skoledage.

- Det er noget, der ikke koster penge, idet besparelsen kan bruges på at sætte to lærere på i nogle timer.

Henning Jørgensen ser gerne, at der bliver en klassekvotient på maksimalt 24.

- Vi er kommet en del af vejen ved at sige maksimalt 26 elever i 0. klasse, men det skal udbredes til alle årgange, og allerhelst end på 24 elever.

Birgit Knudsen efterlyste bedre forhold for ældre.

Her var der bred enighed om, at der skal ske en forbedring.

Karsten Frederiksen konstaterede, at politikerne har sovet i timen, da der administrativt blev indført én nattevagt på plejehjem.

- Det kan vi ikke være bekendt, lød det fra flere af politikerne.

Klaus Riis Klæstrup har kendskab til, at der går flere måneder inden en ældre kan komme på en venteliste til et plejehjem.

- Det er urimeligt, sagde han.

Ligeledes har han eksempler på, at nogle må vente otte uger på et hjælpemiddel.

- Når man ringer til kommunen, får man bare en gang snak, sagde han. Vi må se handling.

Lone Nedergaard efterlyste bedre kollektiv trafik mellem den østlige og vestlige del af kommunen. Hun mener også, at det er for dyrt at benytte flextaxi i Brønderslev by.

- Vi tænker meget på dem, der har bil og villa. Men der skal også være noget for dem, der ikke har, sagde hun.

Asger Nielsen (ALT) slog stærkt på, at der ikke skal benyttes gift på offentlige, grønne områder.

Jacob Høfler understregede vigtigheden af at få styr på økonomien i kommunen.

- Det er som den private husholdning. Man kan ikke bruge flere penge, end man har, påpegede han.

Klaus Riis Klæstrup roste de borgerlige politikere for at have fået styr på økonomien.

Heri er Arne M. Jensen ikke enig.

- Det er for lånte penge. Det er derfor vi skal have et nyt styre, der kan styre økonomien, sagde han.

142 deltog i mødet, der var arrangeret af Brønderslev Handel og Borger9700.