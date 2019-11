Opfordring: Pas bedre på dådyrene

ØSTVENDSYSSEL:For to år siden vurderede Midt- og Østvendsyssel Hjortelaug, at der var en bestand på omkring 450 dådyr i Østvendsyssel. Nu vurderer lauget, at bestanden er mindsket med cirka 10 procent, og derfor sender de en opfordring til jægerne i området.

- Vi kan se på jægernes egne indberetninger, at der er skudt omkring 100 dådyr om året i 2017 og 2018, som er de to år, det har været tilladt at jage disse hjorte. Vi ved, at cirka to tredjedele af disse dyr var ældre dåer, hvilket er problematisk, forklarer Jan Steen, der er formand for Midt- og Østvendsyssel Hjortelaug.

Især i perioden 2005-2010 er der blevet udsat en større mængde dådyr i Østvendsyssel, og det er denne bestand, som det siden 2017 har været tilladt at jage dåer, kalve og spidshjorte på i december. Og selv om det altså er lovligt at skyde dåerne, så er det etisk problematisk, forklarer Jan Steen.

Da der i 1980’erne blev udsat en del rådyr i området, havde de lokale jægere ifølge formanden stort fokus på netop at lade være med at skyde de gamle råer og i stedet nøjes med deres lam.

Hold igen

- Det er netop de ældre dåer, der sikrer bestandens størrelse, og enhver jæger ved, at det er dårlig stil at skyde en då, der har en kalv, siger han og fortsætter:

- Derfor opfordrer jeg til, at jægerne i den kommende jagtperiode i december lige holder lidt igen og kigger godt efter, om dyret foran dem er en voksen då eller måske en kalv. Kalven er et meget bedre bytte, både af hensyn til bestanden, og fordi kalven er bedre kød. Hvis dåen skydes, kan dens kalv have svært ved at klare vinteren.