Vildt drama i lille forening: - Jeg handler ikke i brugsen mere

Agersted nord for Dronninglund virker måske umiddelbart som en halvsøvnig landsby med knap 400 indbyggere, men det skal man ikke lade sig narre af. Mens det meste af landets foreningsliv lå i corona-dvale i 2020, udspillede der sig et sandt drama på de indre linjer i landsbyens idrætsforening, Agersted Gymnastikforening (AGF).

En konflikt, der siden har trukket dybe spor i landsbyen, med masser af beskyldninger fra begge sider af bordet og ødelagte personlige relationer. Som en af hovedpersonerne udtrykker det:

- Det er da rigtig træls. Det har været voldsomt, og i dag handler jeg fx ikke i brugsen. Der er også flere, der ikke længere hilser på gaden. Men jeg mener, at de fleste kun har hørt den ene side af sagen, fortæller en tidligere formand for AGF.

"I skal være klar over, at det her er en hvepserede", lyder det fra flere sider, da Nordjyske beslutter at se nærmere på det dramatiske forløb.

Klubhuset på Søråvej

Klubhuset blev sat til salg