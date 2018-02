Oprustning: Politiet går til kamp mod indbrud

BRØNDERSLEV: Kalenderen på væggen viser 22. december 2017. Den vidner om, at det efterhånden er længe siden, at der har været så meget aktivitet på politistationen i Brønderslev, som det var tilfældet torsdag.

En gruppe efterforskere fra Nordjyllands Politi flyttede på ubestemt tid ind på politistationen på Godsbanevej i Brønderslev.

- Vi samler efterforskere fra Hjørring, Frederikshavn og Aalborg i et fagligt miljø, hvor de er dedikeret til at opklare indbrud i Vendsyssel, forklarer leder af patruljecenter Frederikshavn, John Henriksen.

Politistationen i Brønderslev hører under Lokalpoliti i Frederikshavn, og siden maj har stationen i Brønderslev kun været åben efter aftale. Men et stort antal indbrud i Vendsyssel har fået Nordjyllands Politi til at samle en særlig indbrudsgruppe lige i hjertet af Vendsyssel, hvor opgaven bliver at få antallet af indbrud til at falde og flere indbrud opklaret.

- Vi sætter flere ressourcer af til det, og gruppen skal sidde der så længe som giver mening, tilføjer John Henriksen.

Lederen af efterforskningscentrene Anders Uhrskov hjalp gruppen af efterforskere fra Hjørring, Aalborg og Frederikshavn på plads på den gamle politistation i Brønderslev. Foto: Hans Ravn

Det hårdest ramte område

Sidste år blev der i gennemsnit hver eneste dag året rundt begået 3,6 indbrud i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev kommuner. Over halvdelen af alle indbrud i Nordjyllands Politikreds blev begået i Vendsyssel.

Politiet mener, at det er en blanding af lokale herboende kriminelle og omrejsende kriminelle fra andre lande, der står bag de mange indbrud i Vendsyssel. Og især de udenlandske tyve har givet politiet hovedbrud.

- Der er en udfordring, at de er så mobile. Vi har typisk kun anmeldelser, at reagere på, for at finde ud af, hvor det sker henne. Og når folk kommer hjem og konstaterer, at der har været indbrud, så er gerningsmændene allerede på vej til det næste sted, forklarer leder af efterforskningscentrene ved Nordjyllands Politi, Anders Uhrskov.

Medarbejderne i Brønderslev skal friholdes fra alt andet end indbrud i Vendsyssel, så de får ro til at få bragt antallet af indbrud ned.

Ingen faste åbningstider

Nu sidder flere politikfolk fysisk tættere på gerningsstederne. Fremover betyder det, at den første ledige patrulje fra Nordjylland bliver sendt ud til gerningsstedet, og bagefter bliver sagen overdraget til indbrudsgruppen i Brønderslev.

- Borgere kan f.eks. opleve, at blive kontaktet af en efterforsker i Brønderslev for at yderligere oplysninger eller en ny gerningsstedsundersøgelse. Vi forsøger at finde en sammenhæng og vurderer og analyserer hvem det er vi skal lede efter, uddyber Anders Uhrskov.

Politistationen i Brønderslev stadig være uden faste åbningstider til trods for de mange nye politifolk, som udelukkende skal koncentrere sig om indbrud.

Der er kommet masser af liv bag ruderne på politistationen i Brønderslev.