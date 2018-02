Optikeren sprang ud som kunstner

HJALLERUP: - Sig mig engang. Hvorfor er du egentlig optiker? Du skulle jo være kunstner! Sådan sagde en af mine venner for længe siden, og ganske vist havde jeg malet lidt, men det var først sidste sommer, at jeg for alvor kom i gang. Torben Mersholm har boet i Hjallerup i 16 år og har en lang karriere (24 år) bag sig som selvstændig optiker i Nørresundby. Men sidste efterår valgte han at afhænde optikerforretningen i Nørresundby, beholde den i Hjallerup, som hans hustru Rikke bestyrer, og satse 100% på sin kunstneriske karriere. Så nu er Torben, som fylder 49 til april, heltidskunstner.

Han arbejder hver dag i atelieret på Hegely i Hjallerup, hvor han maler figurativt med oliemaling. Engang eksperimenterede han med det abstrakte, men inspiration fra Michael Kviums tidlige værker fik ham til at vende tilbage til det figurative, som igen stammede fra hans første tegninger inspireret af tegneserierne.

Inspirationen fra Kvium er ganske tydelig i hans værker. Man kan godt kalde hans figurer for groteske og aparte - f.eks. har hans personer i billederne ingen overlæbe. Sproglige udtryk som ordsprog og talemåder bliver med hans figurer og genstande visualiseret i billederne - i langt de fleste tilfælde på en meget humoristisk og overraskende måde.

Han er også begyndt at lave kunstprint. Det er professionel 12-tonet print lavet på specielt papir, der er beregnet til den slags. Det er gengivelser af nogle af hans malerier, som kommer i ramme, bliver signeret og nummereret. Størrelsen er 30x40 cm.

I december kom han i kontakt med auktionshuset Bruun Rasmussen, og nogle af hans billeder kom på auktion der. - Jeg må indrømme, at jeg føler mig privilegeret. Jeg havde besøg af en af deres konsulenter, og vi er blevet enige om et fremtidigt samarbejde, fortæller Torben. Man kan gå ind på auktionshusets hjemmeside og søge på "Mersholm". Der er dog ikke hele tiden værker af ham til salg der.

I 2008 og 2009 havde han solo-udstillinger på Galleri Artmusic i Aalborg, og fra torsdag 1. til søndag 4. februar udstiller han på den store udstilling "Nørhalne Viser Kunst 2018" i Nørhalne Hallen (www.ifnskunstvenner.dk). Her udstiller 70 kunstnere, og udstillingen har de senere år været besøgt af over 6.000 gæster, de dage udstillingen varer. Udover danske deltager også tre tyske kunstnere. Her kan man altså se Torbens billeder og prøve at gætte på, hvilken bon’mot de er inspireret af.