KLOKKERHOLM: Lasse Christensen, som er organist ved Hellevad og Ørum Kirker, er startet på et meget interessant projekt. Han er med udgangspunkt i det nuværende orgel i Hellevad Kirke gået i gang med at finde frem til oplysninger (om muligt også billeder) om forgængerne mht. orgler og organister.

Landsarkivet i Viborg kunne være et af kildestederne, og der håber han at finde en rapport om nedtagningen af det gamle orgel i 1967-68. Han har desuden med hjælp fra bl.a. Friedlev Møgelmose lavet en foreløbig liste over organister ved begge kirker. Han er i øjeblikket kommet så langt, at han har en liste over Hellevad Kirkes organister helt tilbage til 1910’erne, men er ikke helt sikker på, om listen er komplet.

Når orglet i Hellevad Kirke er udgangspunktet for projektet, så er det fordi det har 50-års jubilæum i år. Det blev bygget af Th. Frobenius & Sønner i 1968, og i 2002 blev det udbygget til 14 stemmer af samme firma, som også stod for en tiltrængt istandsættelse. Orglet kostede i 1968 170.000 kr.

Kirkens tidligere orgel blev bygget i 1909 af A.C. Zachariasen. Det fremgår af en orgelregistrant, som blev udarbejdet i 1970’erne. Senere blev dette orgel, som fra begyndelsen blev leveret med fire stemmer og et manual, udvidet til ni stemmer og to manualer. Der er selvfølgelig mange flere detaljer om orglerne fra 1909 og 1968, end der er nævnt her, og mange af oplysningerne stammer fra tidl. organist Peter H. Andersson (organist ved kirken 1985-2007) og Palle Nepper-Christensen (formand for menighedsrådet 1992-2000).

Lasse Christensen har udover oplysninger fra de i artiklen tidligere nævnte kilder været på jagt i arkiver, museer og biblioteker, men han mangler stadigvæk en hel del, og han oplyser herom følgende: - Jeg er på jagt efter billeder af kirkens tidligere orgel og billeder fra 1968 eller årene efter af kirkens nuværende orgel. Har du gamle billeder fra kirken før 1968 og af det tidligere orgel, og har du i det hele taget informationer, som kunne have min interesse om kirkens orgelhistorie.

Så hvis man ligger inde med oplysninger om orgler og organister ved Hellevad og Ørum Kirke, så kan man henvende sig til Lasse Christensen pr. tlf. 28397790 eller mail lasse@hellevadkirke.dk.

19. april kl. 19 afholdes der i anledning af orglets 50-års jubilæum en forårskoncert i Hellevad Kirke, hvor kirkens børne-/ungdomskor og fælleskor medvirker.