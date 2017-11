Otte boksere i kamp

BRØNDERSLEV: Brønderslev Bokseklub sender otte boksere til diplomboksestævne i Lindholm Bokseklub på søndag 12. november. Det er AK Jyden og Lindholm Bokseklub, der arrangerer stævnet og som sædvanligt deltager Brønderslev Bokseklub med et stort hold boksere.

- Det er kun tilladt at bokse fem rigtige kampe for at kunne deltage til et diplomstævn, fortæller træner og formand for Brønderslev Bokseklub, Erik Thrane. Det betyder, at flere af bokseklubbens unge boksere ikke mere kan deltage i diplomstævner, men så er det godt at der står nye boksere parat.

- Mange klubber har problemer med at få nye kampboksere. I Brønderslev Bokseklub er det største problem at få nye trænere. I øjeblikket råder klubben over to trænere. Det er for lidt. Vi vil meget gerne have mindst det dobbelte, da klubben hele tiden får nye medlemmer.