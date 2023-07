Over 100 millioner i bøder: De mest indbringende stærekasser er nordjyske

NORDJYLLAND:20 steder rundt om i landet er der på vejstrækninger med for høj fart opsat såkaldte stærekasser - kasser der udfører automatisk fartkontrol. Selvom de fleste efterhånden ved, hvor der er risiko for at få bøder - og der er skiltning - så blitzer kameraerne stadig løs.

Det viser en opgørelse fra forsikringsselskabet Gjensidige.

71.764 gange har de 20 stærekasser tilsammen foreviget bilister med for høj fart, og det har givet 111.182.200 kroner til statskassen.

Og stærekasserne opstillet i Nordjylland er dem, der bidrager med flest sager.

Tre af fire mest aktive

Den mest aktive stærekasse i landet findes således på Vildsundsvej ved Nykøbing Mors, hvor kassen har blitzet 17.881 gange siden 2021.

Den anden mest aktive er i Nykøbing F - hvor der har været 11.612 sager fra stærekassen - og den tredje mest aktive er igen på Vildsundsvej ved Nykøbing Mors, blot i den modsatte retning, der er de bilister der kommer sydfra og kører mod nord.

Stærekassen, der blitzer bilisterne mod syd ved Nykøbing Mors, har haft 7845 sager, siden den blev sat op i 2021.

Den fjerde mest aktive stærekasse findes også i Nordjylland nemlig på Aalborgvej ved Aabybro. Her har stærekassen blitzet 5617 siden 2021.

Gjensidige har lavet opgørelsen efter en gennemgang af tal fra Rigspolitiet.

Færre sager

Samlet er der dog kommet færre sager gennem de seneste godt to år.

Hvor der i 2021 var 42.085 sager om hastighedsoverskridelser, faldt tallet til 25.753 sidste år.

Et fald på knap 40 procent.

Udviklingen ser ud til at fortsætte i år, hvor der i de første fire måneder er blevet oprettet 3926 sager fra stærekasserne.

Udsat for hærværk

Udover stærekasserne ved Nykøbing Mors og Aabybro er der i Nordjylland fast kontrol med stærekasser på Sæbyvej ved Ilbro mellem Hjørring og Tårs.

De første stærekasse blev sat op i juni 2018, men de var del af et pilotprojekt. Først i 2021 blev stærekasserne gjort permanente, da evalueringen af pilotprojektet viste, at hastigheden var faldet, og at det var de hurtigste bilister, der havde sænket hastighederne, hvor der er opsat stærekasser.

Både stærekasserne ved Aabybro og ved Nykøbing Mors har i flere perioder været udsat for hærværk, hvor fronten er blevet smadret eller overmalet, så hastighedsmåler og kamera ikke virkede.