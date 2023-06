Over 700 svedte for den gode sag

Det blev lidt af en folkefest, da Stafet for Livet lørdag og søndag indrammede Hedelund i Brønderslev. Selv om den femte udgave af motionsarrangementet til fordel for kræftsagen naturligvis blev afviklet på en alvorlig baggrund, så var både livsglæden og sammenholdet udtalt.

717 motionister svedte lørdag og søndag i sommervarmen i den 24 timer lange stafet. – Vi er meget tilfredse med arrangementet, fortæller formanden for Stafet for Livet i Brønderslev, Lone Lønbro Jensen.

Over 700 deltagere svedte i sommervarmen for den gode sag. Foto: Allan Mortensen/Expo Fotografi

- Nu er vi godt på den anden side af corona, så jeg tror godt, vi kan begynde at kalde det en årlig tradition. Og denne gang har vi jo haft helt fantastisk vejr. Vi takker alle – både dem der har deltaget samt de mange bidragsydere i skikkelse erhverv og private, tilføjer Lone Lønbro Jensen.

Der var tilfredshed hos folkene bag Stafet for Livet i Brønderslev. Her er det Henrik Louis Simonsen fra pr-udvalget og formand Lone Lønbro Jensen. Foto: Allan Mortensen/Expo Fotografi

Musik og auktion

Og det blev en varm affære. Især lørdag bagte solen ned over deltagerne, der gik og spadserede på runden gennem parken. Motionisterne fordelte sig på 20 hold i form af virksomheder, foreninger, familier og vennegrupper. Ved redaktionens slutning var det samlede beløb oppe på 215.204 kr. Det tal bliver dog større efterhånden, som pengene fra de mange rundesponsorer begynder at tikke ind.

I pavillonen var der mulighed for pleje af de ømme muskler. Her nyder Kitti Lauritsen godt af fodplejer Jette Vejbys behandling. Foto: Allan Mortensen/Expo Fotografi

- Men under alle omstændigheder er vi meget glade for resultatet. Det er alt sammen med til at styrke indsatsen hos Kræftens Bekæmpelse, fastslår Lone Lønbro Jensen.

Stafetten blev i øvrigt indrammet af alt fra musikalske indslag og auktion til en højtidelig lysfest til minde om dem, der desværre har tabt kampen mod cancer. Undervejs bidrog de lokale FDF’ere desuden med kanosejlads på søen, ligesom der for første gang var stablet en børnestafet på benene.

De lokale FDF'ere bidrog med kanosejlads på søen. Foto: Allan Mortensen/Expo Fotografi