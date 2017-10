Overraskende mester

BRØNDERSLEV: Brønderslev Tennisklub har afviklet klubmesterskaber. Der blev spillet to rækker. I rækken for turneringsspillere, hvor i alt 10 spillere fra klubbens jyllandsserie, serie 1 og serie 2 hold deltog, vandt Caspar Birk.

- Det var noget af en overraskelse, indrømmer den nye klubmester, der normalt noget overraskende, da han normalt kun er fjerdesingle på klubbens andethold.

Men efter en dag i kamp mod både klubkammerater og vindens rasen, kunne han efter en finalesejr mod Lars Hviid Pilgaard lade sig hylde som årets klubmester.

I rækken for ikke-turneringsspillere blev der spillet alle-mod-alle og her trak Palle Konggaard det længste strå blandt de fire deltagende.

Efterfølgende var der hygge samt frikadeller og kold kartoffelsalat på menuen.

Brønderslev Tennisklub har i år haft god tilgang af såvel turneringsspillere som motionister. Derudover har klubben fået moderniseret anlægget i Hedelund, så der nu er lysanlæg på to af de fire baner og dermed mulighed for at spillere senere om aftenen og senere på året.