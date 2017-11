Overraskende sejre

BRØNDERSLEV: 5-2 over topholdet Næstved og 5-2 over Dragør med de tidligere BI-spillere Kim Høgsberg og Morten Knudsen. BI-Bordtennis’ hold i 1. division havde en fremragende weekend, hvor hele holdet præsterede over forventning.

- De to imponerende sejre kom på trods af, at holdets bedste spiller Jakub Dorocinski i ugen op til kampene måtte melde afbud med en skade.

Kampene gav sæsondebut til 15-årige Bjarke Krog. Efter 12 sejre i 12 kampe i 2. division var han klar til 1. division. Her fortsatte mr. 100 procent sin stime ved at vinde alle sine tre kampe i debuten. "Han går med garanti ikke ubesejret igennem sæsonen, men dejligt at se, at han kan være med og vinde afgørende kampe i 1. division. Det fortæller også noget om, hvilket fantastisk ungdomsarbejde, der foregår i klubben, siger far og formand for BI-Bordtennis, Thomas Krog.

Også Peter Bruhn viste fremragende takter og vandt alle sine tre kampe i weekenden.

- Det pudsige omkring de to holdkammerater er, at Peter er godt 40 år ældre end Bjarke. Polske Adam Duch, der også er træner i klubben, viste styrke ved at slå både Kim Høgsberg og Morten Knudsen i tætte kampe. Mindaugas, der var rykket op i første parkryds hentede i kampen mod Næstved en flot sejr over Sebastian Haack, fortæller Thomas Krog.

- Jeg havde på forhånd solgt weekend for ét point og så går vi hen og vinder to flotte sejre. Det er helt vildt imponerende af hele holdet. Fortsætter vi på den måde ender vi i oprykningsfare, siger Thomas Krog med et smil på læben. Weekendens fire point rykker holdet op på en tredjeplads i rækken.

Afbuddet ramte hårdere for andetholdet i 2. division. Det blev på Fyn til to klare nederlag til hjemmeholdet Triton og Viby. Holdleder Ole Kjeldsen trådte til som fjerdemand, men kunne ikke ændre på, at de to modstandere var stærkere hold.

- Lige nu ser det skidt ud, men når skaderne er væk, har vi et hold, der er stærkt nok til at blive i 2. division. Det vil vi vise i de kommende kampe", siger Ole Lund Kjeldsen, der regner med selv at være tilbage på sidelinjen, når holdet spiller igen i december.