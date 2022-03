Overså ubetinget vigepligt - endte på skadestuen med nakkesmerter

FLAUENSKJOLD:En 21-årig kvindelig bilist blev mandag morgen kørt på skadestuen til tjek for nakkesmerter.

Kvinden havde tilsyneladende overset sin ubetingede vigepligt, da hun omkring kl. 6.40 kørte ud fra en stikvej til Voergårdsvej ved Flauenskjold. Det resulterede i et sammenstød med en anden bil.

- Umiddelbart ser uheldet ud til at begrænse sig til materielle skader, men den 21-årige måtte altså en tur forbi et tjek på skadestuen. Men det tyder på, at uheldet skete ved forholdsvis lav fart, og den anden part kom ikke noget til, fortæller vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.