På gåben til spejderlejr

JERSLEV: To spejdere fra Jerslev har besluttet sig for, at de vil gå de 350 kilometer fra Jerslev til spejderlejren i Sønderborg. De tog søndag afsted med fuld oppakning på en barnevogn.

- Vi synes det er mere udfordrende at gå, siger Thomas Holm Hansen og Alma Bech Hansen, der begge er 16 år, og faktisk er naboer.

- Vi har ekstra hjul med, telt og regnslag foruden proviant til de første dage, fortæller Thomas Holm Hansen og Alma Bech Hansen.

Søndag ved aftenstid nåede de første stop, Aalborg, og de har afsat 14 dage til gåturen på de 350 kilometer.

- Det er ikke første gang, spejdere går til spejderlejren. I midten af 1990’erne gik Jerslev-spejdere til Holbæk, og 2005 var der seks spejdere, der tog turen til fods til Guldborgsund.

De 33 øvrige spejdere fra KFUM-gruppen i Jerslev tager turen i bus til Sønderborg. Her begynder sommerlejren lørdag 22. juli, hvor der kommer 45.000 spejdere fra fem forskellige spejderkorps. Det bliver Danmarks største spejderlejr.

Spejderlejren er anlagt på et tidligere militært øvelsesterræn, og Spejdernes Lejr fylder hvad der svarer til 434 fodboldbaner. Temaet for spejderlejren bliver bæredygtig energi.