ASAA/DRONNINGLUND: Mellem klokken 16 og 17 tirsdag har der været indbrud i en villa på Steen Billes vej i Asaa. Et vindue er blevet brudt op, og der er blevet stjålet smykker. Der er også kommet en anmeldelse om indbrud tirsdag fra klokken 14.30 og frem til midnat i en villa på Astersvej i Dronninglund. Også her er der blevet brudt et vindue op - og ligesom ved Asaa-indbruddet er der stjålet smykker.