Pårørende efterlyser synlig leder: - Man kan ikke drive et plejehjem ved en computerskærm

DRONNINGLUND:Kritikken af aflastningsafsnittet var hård, da Styrelsen for Patientsikkerhed besøgte på Margrethelund i Dronninglund 7. december. Rapporten blev offentliggjort i går, og kommunens ledelse havde derfor inviteret beboere og pårørende på plejecenteret til informationsmøde torsdag eftermiddag. En invitation som 40-50 borgere havde taget imod.

Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen fra Brønderslev Kommune opfordrede deltager til at stille spørgsmål undervejs, og mange bød - i en god tone - ind med både spørgsmål og kritik af forholdene. Blandt andet blev der spurgt ind til de ”varme hænder”, og bemanding ude på afdelingerne.

Et eksempel var en mor, der blev bedt om at besørge i sin ble i stedet for at få hjælp til at komme på toilettet.

- Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, lød det kontante svar fra Uffe Viegh Jørgensen.

Ny synlig leder på vej

En pårørende kom med et råd til ældrechefen, når der skal ansættes en ny leder til Margrethelund:

- Man kan ikke drive et plejehjem ved en computerskærm. Vi skal have en leder, der går en tur rundt og siger god morgen til personalet og hilser på nye beboere og pårørende.

Ældrechefen forsikrede, at ledelsen på plejecenteret bliver mere synlig med en ny struktur. Han oplyste, at der inden udgangen af januar er udpeget en ny plejecenterleder til Margrethelund, og han eller hun får hjælp til ledelsesopgaven af de to assisterende plejecenterledere, der begyndte i huset 1. december.

- Jeg vil gerne have en sygeplejerske i stillingen som leder - en person med en sygeplejefaglig baggrund og med hjertet på rette sted, sagde Uffe Viegh Jørgensen.

Inden 1. marts bliver der desuden ansat tre husassistenter til at varetager praktiske opgaver, så det uddannede personale får mere tid til de øvrige opgaver med borgerne.

Et centralt rejsehold har kurs mod Dronninglund. Holdet vil følge og vejlede plejecenteret i en periode på fire-seks måneder, men ældrechefen kender endnu ikke startdatoen. Endelig bliver der på plejecenteret gennemført et projekt, der skal være med til at skabe kulturændringer i personalegruppen.

Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen redegjorde for, hvad der er sket - og hvad der skal ske i fremtiden for at sikre, at Margrethelund kommer på ret kurs igen. Inden 1. februar er der formentlig ansat en ny leder.

Ikke i orden

En del kritik på mødet gik på manglende rengøring - både på beboernes stuer og badeværelser.

- Vi har fået at vide, at vi som pårørende selv må stå for rengøringen på stuerne. Personalet har sagt, at de er nødt til at koncentrere sig om plejen. Det har jeg også stor forståelse for. Men vi betaler for rengøring. Hvorfor hyrer man ikke et privat rengøringsselskab ind, så der er nogenlunde hygiejniske forhold, lød et af spørgsmålene.

- Det er ikke i orden, når man i flere dage kommer ind på et toilet, der er smut ind i lort.

- Nej, det er ikke i orden, lød det fra Uffe Viegh.

Deltagere gik fra mødet med en klar opfordring om at komme til lederen med rengøring-svigt.

- Jeg vil gerne vide, hvor det er, lød opfordringen fra konstitueret leder Bente Ottesen.