Vanvidskørsel: Spritbilist tilbageholdt af to borgere

BRØNDERSLEV: To snarrådige borgere havde held til at tilbageholde en tydeligvis påvirket bilist torsdag aften ved 22-tiden i Brønderslev. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Bilisten kørte ad Østergade i Brønderslev, hvor han påkørte flere mindre helleanlæg i både venstre og højre side af kørebanen samt en reflekstavle.

Da bilen var stoppet, fik to borgere fat i bilisten, som lugtede af alkohol. De kontaktede politiet, der straks sendte en patrulje til stedet.

Bilisten blev bedt om at puste i et alkoholmeter, og det viste en promille pænt over den tilladte grænse.

Derfor blev bilisten anholdt og taget med, så der kunne udtages en blodprøve. Desuden blev hans førerret inddraget.