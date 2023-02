Par solgte for 20.000 kroner i genbrug på en måned - særligt én vare hittede

BRØNDERSLEV:Gennemsnitsprisen for hver genstand, som Tommy og Lone Kjær i januar solgte i deres bod i Guld & Rod i Brønderslev, var blot på 36 kroner. Til gengæld var der mange sager - de fik solgt hele 537 ting efter en oprydning i privaten, og dermed indbragte det 19.349 kroner og titlen som bedst sælgende i januar måned.

- Jeg smider ikke noget ud, og hvis nogen spørger, om jeg vil have noget, siger jeg altid ja. Hvis jeg kører på lossepladsen, har jeg altid mere med hjem, fortæller Tommy Kjær om baggrunden for de utroligt mange brugte sager.

Hvis han ser et godt tilbud, kommer han også nogle gange til at købe mere, end han egentlig har brug for. For eksempel kom han en dag til at købe flere grilltænger, end han stod og manglede - men det var billigt.

Tommy Kjær har også fået nogle ting fra sine forældres hjem, og dem smider han heller ikke sådan ud.

Tommy Kjær har gennem mange år ikke smidt noget ud. Men nu rydder han ud og sælger noget af det på genbrug. Foto: Kim Dahl Hansen

Da han flyttede sammen med Lone Kjær, havde parret pludselig endnu flere sager. Der var en del at rydde op i, da de bor på en gård med rigtig god plads til alverdens ting og sager.

- Mine tallerkner, der havde du jo nogle, der var pænere, smiler Tommy Kjær, der altså satte dem til salg.

Siden fulgte alt muligt andet. Julepynt, som de havde rigeligt af og var blevet trætte af at bruge dagevis på at hænge op og tage ned igen hvert år, kunne for eksempel sælges.

Der er virkelig mange sager på de mange hyldemeter i butikken. Foto: Kim Dahl Hansen

Fra størrelse 8XL til M

Tøj udgør også en god del af salget. Der sker, fordi Tommy Kjær er skrumpet over de seneste år.

- Jeg er gået noget ned i vægt og har skiftet garderobe, fortæller han.

Det er noget af en underdrivelse.

- Jeg er gået fra otte gange XL til størrelse medium, fortæller han.

Dermed har der været brug for at skifte hele garderoben ud flere gange under nedturen. Selv fødderne er blevet mindre.

Brugt tøj sælger ganske godt til alle aldre, oplever parret.

- De unge vil helst ikke købe nyt. De har fundet ud af, hvor meget CO2 der er i et par nye cowboybusker, fortæller Lone Kjær - der har mange andre eksempler på, hvad de har solgt:

Lone Kjær fortæller, at også de unge meget gerne vil købe brugt tøj. Foto: Kim Dahl Hansen

Gamle parfumer, sko, tasker, aflagte smykker, køkkenting, legetøj og bøger. Brugte bøger kan typisk koste mellem fem og 20 kroner.

Der er købere til alt, er parrets erfaring.

De har haft mange ting til en krone til salg - det er for eksempel brugte glas.

Men det store salg i januar skyldtes nu mest en beslutning: Tommy Kjær har i mange år samlet på Klarborg-nisser, og dem var han blevet træt af, så de blev solgt ud. Der var mange - og han havde naturligvis gemt de originale kasser, hvilket er godt for prisen.

Der er stadig lidt Klarborg-nisser tilbage, men mange af dem er solgt. Tommy Kjær havde en stor samling og havde gemt de originale kasser, hvilket er godt for prisen. Foto: Kim Dahl Hansen

Anders And fra 1979

Og det er ikke kun i januar, at der bliver solgt ud. Faktisk har Tommy Kjær haft stand i Guld & Rod i tre år.

Der er hele tiden noget, der bliver til overs derhjemme.

I den senere tid er det blevet endnu lettere at sælge ting.

- Især nu her efter at el og varme steg, har vi kunnet mærke det. Vi fordoblede næsten salget, da det kom, fortæller Lone Kjær.

Alt kan sælges, er parrets erfaring. Noget koster kun en krone. Foto: Kim Dahl Hansen

Anders And-blade er også kommet i høj kurs.

- Nu kan jeg sælge gamle, brugte Anders And-blade. Folk vil hellere købe fire gamle i stedet for et nyt, oplever Tommy Kjær.

På standen finder man for eksempel et blad fra 1979. Nypris dengang var 4 kroner og 10 øre.

Indehaver af Guld & Rod, Kasper Olesen, kan også godt mærke, at det er oppe i tiden at sælge sine ting som genbrug.

- Mange tjener en bette skilling her, så de kan få råd til en iPad eller et fjernsyn, fortæller han.

DVD'er kan også sælges.

- De har fået et comeback, fortæller Kasper Olesen, der mener, at det kan skyldes, at folk for tiden sparer streaming-tjenester væk.

Maja og Kasper Olsen driver Guld & Rod, hvor der altid er nye gamle sager på hylderne. Foto: Kim Dahl Hansen

Kasper Olesen oplever, at kunderne kommer fra både nær og fjern - nogle kører langt for at se på genbrug.

- Mange får lige en kop kaffe, fortæller han og peger på, at det sociale også betyder noget.

- Man følger sig hjemme, når man kommer.

Det er hyggeligt

I Guld & Rod kommer der mange mennesker, og det er en del af charmen ved at have en stand. Tommy Kjær kommer der gerne to-tre gange om ugen og trimmer hylderne, og han kan lide at møde folk i butikken.

Tommy og Lone Kjær har solgt meget i Guld & Rod, men de kan også godt finde på at købe noget. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det er hyggeligt, når vi går hernede og får sat tingene ordentligt, fortæller Lone Kjær, der er blevet overrasket over, hvad der egentlig kan sælges - tidligere var hun mere til at smide tingene på genbrugspladsen.

Begge kan også lide at købe ting hos Guld & Rod, hvor der altid er nye varer på hylderne. Et år stod Tommy Kjær og manglede en fondue-gryde, og der gik han naturligvis ned i butikken og kiggede.

- Jeg kan finde alt her, smiler han.