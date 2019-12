Pas på akvaplaning: Bil rullede rundt på motorvejen

JYSKE ÅS: En bilist fik sig en slem forskrækkelse onsdag morgen, da føreren mistede herredømmet over bilen, så køretøjet rullede rundt og endte på taget.

Ifølge Nordjyllands Politi slap den kvindelige fører dog uskadt fra uheldet.

Uheldet skete på motorvej E45 i sydgående retning syd for Jyske Ås omkring kl. 06.25, og det skyldtes ifølge politiet akvaplaning.

- Jeg vil gerne opfordre bilisterne til at køre efter forholdene, når der ligger meget vand på vejen, så er der stor risiko for akvaplaning, hvis man kører for stærkt, lyder det fra vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.