Passagerer må holde sig: Skilt på ny busperron henviser til toiletter, der har været nedlagt længe

BRØNDERSLEV:Der var glæde i Brønderslev, da byens nye busperron for nyligt blev indviet. Nu kan passagerne stå inde midt på en bus-ø i ly for vejr og vind, og de kan orientere sig på en infostander med elektronisk opdaterede oversigter over afgange for både bus og tog.

Den nye stander har også et kort over området, hvor bus og togstation hænger tæt sammen, og det har givet anledning til en undring hos formand for borgerforeningen Borger 9700, Jens Tofting: Der er nemlig markeret med gule pile, at man kan finde et toilet i DSB's banegårdsbygning - "ventesal toilet", står der.

Problemet er bare, at de gamle toiletter i DSB-bygninger er låst af.

- Jeg ser heldigvis og til min overraskelse, at der på planchen på bagsiden af den stander, NT har lavet, henvises til ventesalen og toiletforhold ovre i DSB's banegårdsbygning. Det må så betyde, at NT og DSB må have lavet en aftale om, at de toiletter bliver åbnet. Jeg kan ikke tolke det anderledes, siger Jens Tofting, der peger på, at toiletterne derovre har været låst i lang tid - i flere år, anslår han.

De gule pile på infostanderen på den ny busperron viser med gule pile vej til toiletter - som har været låst i lang tid. Foto: Mette Møller

Han har også bemærket, at der har været en debat omkring toiletforholdene på Banegårdspladsen.

Og han mener, at det er vigtigt, at der er et toilet til de rejsende.

- Det er vigtigt med et toilet - måske ikke der, men i området. Det er fordi, der er så mange mennesker, der tager toget og kommer med busserne. Skal du med bus, kan du ikke sidde og vente, hvis du skal til Løkken, giver Jens Tofting som eksempel.

Han peger på, at der har været en undersøgelse for nogle år siden af, hvor mange der pendler ud og ind af Brønderslev på en dag.

- På det tidspunkt var der mellem 2200 og 2300, så der kommer mange mennesker igennem. Det er helt klart vigtigt, at der er toiletforhold, mener han.

For hurtigt ude

Hos NT (Nordjyllands Trafikselskab) kan chef for kunder og salg, Mette Henriksen, kaste lys over den gule pil på plakaten.

- Der har vi været en postgang for tidligt ude. Vi er i dialog med DSB, men det er ikke på plads endnu. Vi får lavet en ny plakat, fortæller hun.

- Vi kan kun beklage, at vi har været for tidligt ude, men det retter vi op på.

NT var for hurtigt ude med en plakat, der henviser til toiletter, der er lukkede - men de arbejder på at få dem åbnet og er i dialog med DSB. I mellemtiden vil plakaten blive skiftet ud. Foto: Mette Møller

Nu snakker NT altså med DSB, som ejer banegårdsbygningen, og dermed er der håb om, at den gule pil kan komme på plakaten igen, og at de rejsende kan komme på toilettet.

- Vi håber på, at vi kan få åbnet toiletterne, siger Mette Henriksen.

Blev ikke brugt

Hos Brønderslev Kommune er formand for teknik- og miljøudvalget, Peter Stecher (K) også bekendt med, at der er et ønske om toiletter - han peger dog på, at ønsket først er kommet nu.

- Der har i hele udformningen af Banegårdspladsen ikke været et ønske om at lave toiletter på daværende tidspunkt, siger han.

Men nu er det under overvejelse.

- Vi ser, om der skal tænkes en løsning ind i det, og det er på baggrund af nogle henvendelser fra borgerforeningen og grundejerforeningen, siger Peter Stecher, der vil se på, om man kan strikke noget sammen, som NT også er med i.

Peter Stecher, formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Henrik Louis

Han peger samtidig på, at der er en grund til, at toiletterne i DSB-bygningen ikke længere er åbne.

- Det er fordi, de ikke blev brugt ret meget. Der er også noget drift på dem, siger han med henvisning til rengøring og den slags, siger Peter Stecher, der mener, at man har brug for et overblik over behovet.

Peter Stecher har en idé til en løsning på lidt længere sigt: Man kunne have et toilet i en af de butikker, der er planer om på pladsen - der skal bygges boliger, og her er det meningen, at der skal ligge noget i stueetagen, som kan tiltrække folk.

- Tanken er, at man kunne prøve at lave et fællesskab omkring det i noget af det ny byggeri. Hvis fx der kommer en butik i det nye byggeri i underetagen, så kunne det godt være, man kunne lave en aftale med dem om at betale dem for at de stod for det, foreslår Peter Stecher.

Der er i forvejen offentlige toiletter i Brønderslev på Peder Møllers Plads og i Hedelund Rhododendronpark. Begge ligger cirka 400-500 meter væk fra banegården.