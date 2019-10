Patient skyldig i vold mod læge på sygehus

BRØNDERSLEV:Det var på grund af en episode i forbindelse med en indlæggelse på Brønderslev Psykiatriske Sygehus sidst i juli 2019, at en 38-årig mand i denne uge stod tiltalt ved Retten i Hjørring.

Episoden fandt sted i forbindelse med en patientsamtale på sygehuset, hvor han var indlagt.

Den 38-årige var tiltalt for blandt andet at have udøvet vold mod en læge og en sosu-assistent. Desuden for at have slået ud efter en af parterne samt at have væltet en af dem omkuld.

- Han blev dømt for vold mod lægen, da han skubbede et bord frem mod ham, så han blev presset op mod en væg. fortæller anklager Søren Riis Andersen fra Nordjyllands Politi.

Han blev derimod frikendt for en række andre tiltaler.

- Han fik betinget fængsel i 40 dage med vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen i et år, oplyser anklageren.

Den 38-årige tog betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.