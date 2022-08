Pendlerplads opgraderes og byggeri er godt i gang - se hvad der skal ske på Banegårdspladsen i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Banegårdspladsen i Brønderslev er for tiden forvandlet til en kæmpe byggeplads - der er spærret af, så parkeringspladserne er forsvundet, og der graves og lægges sten.

Her arbejdes med at anlægge en ny bus-ø - en perron, hvor buspassagerer kan stå i læ og holde sig orienteret om afgange via elektronisk visning af køreplaner.

- Der sker rigtigt meget, det er kommet i gang igen efter sommerferien. Der begynder at komme skred i det nu, fortæller formand for teknik- og miljøudvalget, Peter Stecher, der forventer, at pladsen er spærret af til og med oktober.

Der er store planer for Banegårdspladsen i Brønderslev, som er under forandring. Foto: Kim Dahl Hansen

Der sker også flere ting omkring Banegårdspladsen - teknik- og miljøudvalget har lige besluttet at give pendlerparkeringen i Godsbanegade lige ved siden af Banegårdspladsen et kraftigt løft.

Her vil man rydde pladsen op og lave nye striber, opsætte blomsterkummer og sætte belysning op. Samtidig vil man lave en trappe, der går fra pendlerpladsen og ned til banegårdsbygningen.

- Det er et rigtigt oplagt sted at parkere, hvis man skal med toget. Vi får en opgradering af den plads, samtidig med at vi får lavet en trappe langs DSB-bygningen, fortæller Peter Stecher, der peger på, at pendlerpladsen ikke er så synlig, når man kommer kørende.

Der skal laves en ny trappe her, som skal forbinde pendlerparkeringspladsen med banegården, fortæller Peter Stecher. Foto: Mette Møller

Det er der afsat 200.000 kroner til forbedringerne, og dermed håber man at gøre pladsen mere attraktiv, så flere vil bruge den.

Peter Stecher peger på, at opgraderingen også skal ses i sammenhæng med, at Banedanmark har planer om at give perronen er løft i 2023 og 2024 - her skal perronen hæves. Den har fået meget kritik for sin højde, idet der er svært for gangbesværede at nå op til toget, hvortil indstigningshøjden er stor.

Klage afvist

Udover en ny busperron er der flere store forandringer på vej: Nørregade spærres af et lille stykke ved CT og Alberts, og vejen kommer i stedet til at bugte sig ned forbi de nye Brunder Tårnhuse, og derfra videre forbi busperronen og ud på Ny Banegårdsgade. Dermed bliver der skabt mere plads, og der er planer om at skabe et torv.

Der er også flere boliger på vej - her var det kommet en klage, der gik på processen i forhold til beskrivelse af skyggepåvirkning, men den klage er blevet afvist.

Der arbejdes på et stort afspærret område. Foto: Kim Dahl Hansen

Det er Dansk Boligbyg, der skal stå for at bygge boliger på Banegårdspladsen.

- Nu kan vi gå i gang med at arbejde med projektet og investere nogle penge i det. Sådan en klage udgør nogle gange en risiko. Nu kan vi bruge penge på det, uden at der er risiko for, at det bliver annulleret, fortæller Kris Houmann, der er afdelingsleder i Aalborg i Dansk Boligselskab.

De bygger for Nordjyllands Boligselskab, som bliver udlejere på de nye boliger. Hvornår byggeriet går i gang er ikke besluttet.

- Der skal ske nogle ting fysisk dernede først. Når det er endeligt på plads, kan vi se hvor meget vejen og svingbanen fylder, og hvor stort huset kan blive, siger Kris Houmann, der vurderer, at boligbyggeriet tidligst kan gå i gang først i det nye år.

Kris Houmann glæder sig til, at den ny busterminal står klar.

- Jeg synes, ambitionerne er skyhøje hos kommunen, det bliver godt, og det glæder vi os til at være en del af.

Måske en dagligvarebutik

En del af byggeprojektet er også, at der i stueplan skal være noget, der kan tiltrække besøg eller kunder - det er et krav i lokalplanen.

Her er Dansk Boligbyggeri i dialog med en dagligvarebutik, men det er ikke på plads endnu.

Det kan også være andre ting, der kan tiltrække folk.

- Der er flere muligheder i det. Det kunne også være et fitnesscenter, en lægeklinik eller en café, giver Peter Stecher som eksempler.

Foto: Kim Dahl Hansen

Når det hele engang står klart, vil det få stor betydning for Brønderslev midtby, mener Peter Stecher.

- Jeg tror helt sikkert, at vi vil se det som et dejligt, rekreativt området. Det bliver sådan en blanding af lidt et gårdmiljø i stor stil. Der bliver grønne områder, flisebelagte områder og et legeområde for børn, og det bliver mulighed for at lave udeservering for de caféer, der måtte være i området. Det bliver en form for samlingspunkt i byen, et punkt, hvorfra du kan komme til midtbyen, i Algade, op til Banegården og til bussen. Vi forventer, at det bliver et større samlingspunkt i byen, som rigtigt mange mennesker kan få glæde af, siger han.