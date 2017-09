Penge til Asaa Havn og asfalt

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND-ASAA: På teknik- og miljøområdets område skal man spare en mio. på driften i 2018 - det er aftalt med budgettet.

- Vi skal kigge på maskinindkøb og vi skal kigge på, hvordan man kan gøre mere intelligent, siger udvalgsformand Karsten Frederiksen (K).

Til gengæld har man fået seks mio. mere til anlæg, og det skal komme bla. gå til Asaa Havn, som har haft problemer med, at vandet ikke var dybt nok til bådene, hvor flere gik på grund.

- Kommunen ønsker med det her, at sejlforholdene er acceptable i det kommende år, mens man venter på en mere overordnet løsning. Det drejer sig ikke om at hæve driftsomkostningerne - vi skal finde noget, der på sigt kan minimere driftsomkostningerne, siger Karsten Frederiksen.

Glæde på havnen

På Asaa Havn er bestyrelsesformand Mogens Hajslund glad for, at der af afsat penge til havnen.

- Vi er glade, for vi er nødt til at have en oprensning mere, og det har vi ikke penge til, med mindre vi får mere i tilskud, siger han og peger på, at når der kommer penge til næste år, så skal man nok klare sig indtil videre.

- Men på et tidspunkt skal vi have lave mere permanente løsninger, siger han.

Ikke så meget til asfalt

Ud af de seks mio. kroner skal der også gå et beløb på i omegnen af en kvart mio. til grødeskæring i Ryå og til juridisk bistand og konsulentbistand.

Karsten Frederiksen vurderer, at der vil blive to-tre mio. kroner tilbage til asfalt, når de andre ting er betalt. Og det er ikke engang nok til bare at holde vejene i den stand, de har nu.

- Det er selvfølgelig glædeligt, at vi får de ekstra penge, men det er ikke nok til at bibeholde værdierne, siger han.

- Borgerne skal ikke forvente, at de får nyasfalterede veje, og jeg er helt sikker på, at jeg stadigvæk vil modtage en lind strøm af klager. Men vi må erkende, at sådan er betingelserne, siger han.