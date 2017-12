Penge til boksere og ølbryggere

VENDSYSSEL: SE Vækstpulje Nyfors har netop uddelt godt fem millioner kroner til 82 nordjyske projekter. Det er den hidtil største uddeling af midler fra puljen.

82 lovende, nordjyske projekter har fået en ekstra julegave. De kan nemlig se frem til at modtage midler fra SE Vækstpulje Nyfors. Formålet er at skabe vækst og udvikling i lokalområdet og projekterne fordeler sig i Brønderslev, Hjørring og Jammerbugt Kommuner.

- Det er med stor fornøjelse, at vi nu kan bakke op om yderligere 82 projekter her i Nordjylland, siger formand for vækstpuljen, viceborgmester Karsten Frederiksen.

- Forhåbentlig kan midlerne fra SE Vækstpulje Nyfors være med til at modtagerne nu kan realisere deres ideer.

Den største bevilling fra SE Vækstpulje Nyfors blev i denne omgang givet til genopførelsen af det nordjyske turistflagskib Svinkløv Badehotel. Efter hotellet brændte ned til grunden i september 2016, skal det ikoniske badehotel nu genopføres, og det forventes, at Svinkløv Badehotel kan åbne igen i foråret 2019.

SE Vækstpulje Nyfors støtter genopbygningen af Svinkløv Badehotel med 500.000 kroner.

Også projektet "Akademi for bæredygtig livskvalitet - for udsatte unge i Brønderslev" får en økonomisk håndsrækning på 50.000 kroner fra SE Vækstpulje Nyfors.

Det lokale udviklingsprojekt - som Ressourcecentret 24syv står bag - skal hjælpe udsatte unge i Brønderslev med at finde tilbage på sporet både personligt og uddannelsesmæssigt. Det skal gøres ved at styrke deres livskvalitet og give dem en personlig sejr, så de igen kan blive en aktiv del af samfundet.

Det hedder i projektet, at "Når håndteringen af basale færdigheder og kompetencer er tilstrækkeligt forankret og integreret i den unge til, at den fortsatte proces fordrer en fortsat positiv udvikling af den unges selvkvalificering, med ingen eller et minimum af hjælp og støtte.

Den Socialøkonomiske virksomhed Vrå Bryghus A/S får 75.000 kr. til etablering af bryghus og cafè.

- Projektet skal være med til at skabe mere liv i Vrå midtby, fortæller Karsten Frederiksen.

Vrå by har svært ved at opretholde handelslivet, og butiksdøden er ikke ukendt. På trods af en stigende tilflytning er de vanskeligt at etablere og opretholde et nogenlunde bredt udvalg af butikker i byens centrum.

En kreds af borgere har besluttet at oprette en socialøkonomisk virksomhed i bygningen. Det vil blandt andet sikre nogle ekstra, beskyttede arbejdspladser og sikre sammenhold i byen.

Virksomheden blev stiftet for godt et år siden med en aktiekapital på 500.000 kroner.

Opgaven løses i samarbejde med PMU Sindal.

Projektet har tidligere fået 700.000 kr. fra Realdania og 250.000 kr. fra LAG-Nord.

Brønderslev Bokseklub får 75.000 kr. til en boksering. Det er halvdelen af, hvad en boksering koster, men klubben har også penge fra blandt andet salg af pølser på markedet.

Formand og træner i Brønderslev Bokseklub, Erik Thrane, regner med, at klubben kan holde ét eller to stævner i sæson 2018-2019, der indledes til august næste år.

Det er mange år siden klubben har holdt eget stævne. Men nu tegner fremtiden lys med det største antal boksere nogensinde, nemlig en halv snes stykker.

Kolonihaveforeningen Agdrupparken får 100.000 kr. til isolering af klublokale.

- Taget er utæt, og der er brug for at få huset isoleret. Det bliver der nu råd til, fortæller formanden, Birte Nielsen.

Der bevilges 50.000 kr. til en folkepark i Stenum.

- Det er Tolstrup-Stenum Sognecenter, der står bag. Sognecentret har et godt to hektar stort område, der skal beplantes. Det skal blive til et grønt, rekreativt område til glæde for byens borgere. Senere er det planen at indrette området med travestier, legeplads, shelters samt et digitalt undervisningssted for skolens elever.

Karsten Frederiksen understreger, at der er en ny ansøgningspulje med ansøgningsfrist 1. marts 2018. Her vil ansøgninger med innovativ karakter få særlig opmærksomhed.

Følgende projekter har fået donationer:

Fonden Brønderslev Hallerne, klatrevæg, 50.000 kr.

Den Socialøkonomiske Virksomhed (RSV) Vrå Bryghus A/S, 75.000 kr.

Løkken Golfklub, baneudvikling, 50.000 kr.

Løkken Turistforening, havet, lyset og lykken, 50.000 kr.

Brønderslev Familie og Firmaidræt, to indgangspartier, 43.750 kr.

Jerslev Sterup Idrætsforening, intelligent udendørs og aktivt læringsområde, 100.000 kr.

Brønderslev Bokseklub, boksering, 75.000 kr.

Skovens Venner, shelterplads, 30.000 kr.

Krudtuglerne, Brønderslev, 20.000 kr.

Esport Nord, 137.500 kr.

Midtvendsyssel Veteranklub, inventar til nye klublokaler, 50.000 kr.

Børnenes Jord, Vrå, nyt køkken, 30.000 kr.

Tolstrup-Steum Sognecenter, folkepark i Stenum, 50.000 kr.

Autismecenter Nord-Bo, esport, 78.355 kr.

Brønderslev Rideklub, udskiftning af lysstofrør til led-lys, 50.000 kr.

Løkken Borger- og Haandværkerforening, Vendsyssels Plantage, 40.000 kr.

Kolonihaveforeningen Agdrupparken, Brønderslev, renovering af klubhus, 100.000 kr.

Poulstrup Friskole og Børnehus, ny legeplads, 50.000 kr.

Ørum Natur- og Aktivitetsplads Oasen, bålhytte til Oasen, 50.000 kr.

Løkken Lokalhistoriske Arkiv, klimastyring/overvågning, 15.625 kr.

Bofællesskabet Brandur Allé 11, motions- og fritidsprojekt, 25.000 kr.

Løkken Museum og Løkken Redningshus, gamle fotos med nyt liv, 50.000 kr.