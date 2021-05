I 12 år er pengene fosset ud af nordjysk køkkenfirma – men nu går det fremad

JERSLEV:Køkkenfirmaet JKE Design A/S ser ud til at være igennem en vellykket vending af det, der længe har været en nedtur for virksomheden. Et netop aflagt regnskab viser sorte tal på bundlinjen - og det har ikke været det, man har været vant til på fabrikken, der ligger mellem Jerslev og Klæstrup i Brønderslev Kommune.

- Regnskabet for 2020 viser, at vi under corona afsluttede en vellykket turnaround, som vi har arbejdet benhårdt med i de seneste tre år. Det er selvsagt en stor tilfredsstillelse, lyder det i en pressemeddelelse fra Claus Beier, direktør hos JKE Design A/S.

Nedturen trækker spor langt tilbage i regnskaberne. Et minimalt overskud i 2012 - på knap 300.000 kroner - er eneste undtagelse i en uafbrudt række af røde tal siden 2009. Der er altså talte om det første nævneværdige overskud i 12 år.

Mange ting er ændret

Men nu ser udviklingen altså ud til at være vendt. Ingredienserne i den bedre kurs er ifølge Claus Beier en ny og involverende lederstil, en strømlining af både organisationen og produkterne - og sidst men ikke mindst et fokus på at skabe værdi for forhandlere og kunder.

Det har blandt andet krævet massive investeringer i fabrikken i Jerslev, videreudvikling af bæredygtige køkkener i samarbejde med nordiske designere og arkitekter - og så er der også lavet en rebranding af JKE Design.

Claus Beier, direktør for JKE Design A/S. PR-foto

Overskuddet i 2020 kom til at lyde på knap fire millioner kroner - sammenlignet med et underskud året forinden på godt tre millioner kroner. Omsætningen var på godt 238 millioner kroner mod 265 millioner kroner året før.

Claus Beier er især stolt over, at det første overskud i mange år er landet på trods af lange perioder med nedlukning af butikker i Danmark og resten af Norden grundet corona.

Produktionen i Nordjylland blev særlig hårdt ramt af nedlukningen af landsdelen i forbindelse med minksagen. I perioden manglede JKE Design A/S 65 procent af medarbejderne i produktionen, da der blandt andet var forbud mod at krydse kommunegrænser.

Satser på bæredygtighed

Forventningen hos Claus Beier er, at den positive udvikling vil fortsætte ind i det kommende år.

- Vi har positive forventninger til et endnu stærkere 2021. Vi har foretaget millioninvesteringer, som viser sig positivt i regnskabet med forsinkelse. Vi har blandt andet investeret i et forbedret arbejdsmiljø og et mindre klimaaftryk. Eksempelvis et nyt og miljøvenligt maleranlæg og 100 procent grøn energi som basis for at fremstille alle køkkener, siger Claus Beier.

JKE har investeret massivt i design og udvikling af nye snedkerkøkkener - baseret på bæredygtige materialer og nordisk design. Eksempelvis blev selskabets nye Woodlands køkken designet i 2020 i samarbejde med arkitekt Lars Vejen fra Njordrum. Køkkenet er lavet i egetræ fra bæredygtige skove i Europa og er designmæssigt inspireret af den vilde skov. JKE Design A/S er desuden i gang med at udfase folielåger, så selskabets produkter er fri for PVC.

Målsætningen er, at køkkenerne skal blive grønnere og grønnere for hver gang, der bliver designet et nyt køkken. Om to år skal mindst 99 procent af materialerne i køkkenet være genanvendelige.

JKE Design A/S har i dag 15 butikker i Danmark, 7 i Sverige, 32 butikker i Norge samt 1 på Island.

Om JKE Design A/S Tømrer Erik Lund beslutter sig for at lave køkkener og stifter Jerslev Køkken Element Fabrik i 1970. Da både Norge og mere eksotiske markeder som Kuwait, Dubai og Iran bliver erobret får de 16 medarbejdere på fabrikken travlt med at følge med efterspørgslen, og det bliver i 1976 nødvendigt at udvide produktionen. Ved udgangen af 1970'erne kan JKE Køkkenet købes hos 16 forhandlere i Danmark og den første JKE-butik er åbnet i Brønderslev. Væksten fortsætter op gennem 1980'erne, og Erik Lund sælger virksomheden til H+H Industrier i 1986. Han fortsætter som direktør frem i virksomheden. JKE Køkkenet skifter navn til JKE Design i 1993 - og i 2000 opkøbes JKE Design af Ballingslöv. Året efter stopper stifteren Erik Lund. Virksomheden ligger stadig i Jerslev og ejes fortsat af den svenskejede Ballingslöv International-koncern. Udover JKE Design A/S tæller koncernen en række af Skandinaviens største køkken-, bad- og garderobeproducenter. VIS MERE