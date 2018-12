Pengeskab på asylcenter tømt for fjerde gang

DRONNINGLUND: Klokken 02 natten til lørdag lykkedes det ukendte gerningsmænd at tømme et pengeskab på Dronninglund Asylcenter for et større kontantbeløb.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Politiet kender på nuværende tidspunkt ikke de nærmere omstændigheder omkring tyveriet, men det er langt fra første gang, at tyve har slået til mod asylcentrets pengeskab.

Hele fire gange det seneste år er pengeskabet blevet tømt.

Første gang var i julen sidste år. Så skete det igen i marts i år, i september i år, og altså igen i weekenden, fortæller Peter Skovbak.