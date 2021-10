Peter er stolt over, at der er lavet et hul i jorden midt i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Ofte stiller politikere gerne op til fotografering, når der er skabt et nyt byggeri. Men i Brønderslevs midtby er det et hul i jorden, der fremkalder blitzlys og smil på læben hos Peter Stecher (K), formand for kommunens teknik- og miljøudvalg.

- Det er en stor dag for Brønderslev, siger Peter Stecher, mens han med stor tilfredshed slår ud med armene.

I Brønderslev midtby giver dette hul i jorden grund til smil hos Peter Stecher (K), formand for teknik- og miljøudvalget. De tre bygninger, der forsvinder i Vestergade markerer starten på omdannelsen af den nærliggende Banegårdspladsen. Fra venstre ses Peter Stecher, projektleder Kristian Hedver og leder af teknisk forvaltning, Benn Erik Grav.

Foran politikeren er der et dybt hul, og rundt omkring ligger ødelagte murbrokker. For få dage siden var der her på adresserne Vestergade 35-41 tre forfaldne bygninger. Men nu er to af dem væk, og snart forsvinder også den tredje.

- Det er positivt, at der sker udvikling i Brønderslev. Og det er dejligt, at vi også får ryddet op i noget af den gamle boligmasse i midtbyen, fastslår Peter Stecher.

De tre bygninger købte Brønderslev Kommune i slutningen af 2020 i forbindelse med en tvangsauktion. Dengang havde de i længere tid været en torn i øjet på mange forbipasserende i det centrale Brønderslev.

Skal rumme p-pladser

Når husene endelig bliver revet ned, så hænger det sammen med, at omdannelsen af Brønderslevs midtby er gået i gang.

- Det her er det første skridt i processen med at etablere hele Banegårdspladsen. Det koster nogle parkeringspladser, at der skal laves en ny torvedannelse. Og derudover giver det nye byggeri på Banegårdspladsen også noget ekstra efterspørgsel på parkering. Så her på grunden i Vestergade bliver der etableret 30 parkeringspladser, som kan opveje en del af efterspørgslen på de pladser, der forsvinder, siger Peter Stecher.

Hvor mange parkeringspladser omdannelsen af Banegårdspladsen koster, det er endnu usikkert - men ifølge Peter Stecher så vil det formentlig blive nødvendigt også at etablere nye parkeringspladser andre steder i midtbyen.

Næppe klar til nytår

Ifølge Kristian Hedver, der er projektleder hos Brønderslev Kommune, så vil arbejdet med at nedrive de tre bygninger i Vestergade være afsluttet i midten af november.

- Og derefter vil man være klar til at begynde at lave parkeringspladserne. Vinterens vejr kan selvfølgelig gøre det svært at komme i gang på den her tid af året, så vi bliver nok ikke helt færdige med at lægge asfalt på inden nytår, fortæller han.

- Men vi arbejder så hurtigt med det, som vi kan, supplerer Peter Stecher.

Den store omdannelse af Banegårdspladsen skal forbedre forholdene omkring både Brønderslev Station og busterminalen. Der er blandt andet lagt op til en ændret vejføring ved at lukke en del af Nørregade. Derudover skal der som nævnt længere oppe i artiklen laves et nyt centralt torv - samtidig med, at der opføres et privat boligbyggeri med en butik eller en café i stueplan.

Alt dette vil - sammen med selve byggeprocessen - medføre de nævnte udfordringer omkring parkeringssituationen ved Banegårdspladsen.