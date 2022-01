Plads til flere beboere i nye tårnhuse

Det er godt et halvt år siden, at de første beboere kunne flytte ind i det nye, markante boligbyggeri på Banegårdspladsen i Brønderslev: Brunder Tårnhuse, som rummer i alt 96 lejelejligheder.

Status er nu, at 38 af de i alt 66 familieboliger er udlejede, og dermed er 28 familieboliger ledige.

Tårnhusene rummer også 30 ungdomsboliger, her er 22 lejet ud, mens der er otte ledige.

Totalt er dermed 60 af 96 lejligheder blevet til hjem for nye beboere, mens godt en tredjedel af lejlighederne står tomme.

Og det er man godt tilfreds med, fortæller Mikki Frandsen, der er kundechef hos boligselskabet Domea Aabybro, som står bag både byggeri og udlejning af lejlighederne.

- Jeg vil helt klart sige, at vi er kommet meget mere positivt fra start, end vi havde turdet håbe på qua coronasituationen, siger han.

Byggeriet stod færdig i sommer. Godt en tredjedel af lejeboligerne er ledige. Foto: Kim Dahl Hansen

Coronasituationen spiller ind på udlejningen på flere måder - her fremhæver Mikki Frandsen, at det er positivt, at man har lejet så mange ungdomsboliger ud.

- På landsplan er der en meget tydelig tendens til, at de unge er blevet boende hjemme og har modtaget hjemmeundervisning. Så den del er enormt positiv, vurderer Mikki Frandsen, der er positivt overrasket over, at det er gået så godt med ungdomsboligerne.

- Det er gået ret stærkt under de forudsætninger, der er. Det er kommet bag på os, for den tendens ser vi ikke ret mange steder. Men vi havde håbet på det med den meget centrale beliggenhed i Brønderslev ved Banegården med gåafstand til stort set alt i midtbyen, siger Mikki Frandsen.

Også det nåede antal af udlejede familieboliger er han glad for.

- Vi ser meget positivt på, at vi er lykkedes med siden 1. august med en meget kraftig nedlukning af få udlejet så mange familieboliger, når vi ikke har kunnet holde åbent hus arrangementer. Og når vi ser på den positive interesse, der er for boligerne, så ser vi meget lyst på det, siger Mikki Frandsen.

Skal sælge hus først

Domeas forventning var, at det ville tage cirka et halvt år at få fuld udlejning - den tid er gået til 1. februar for hovedparten af boligernes vedkommende.

De 30 ungdomsboliger var indflytningsklar allerede 1. juni, mens de 66 familieboliger var indflytningsklar 1. august.

- Lige som mange andre havde vi ikke forventet, at samfundet ville være lukket så meget ned med corona, som hele 2021 bar præg af. Mange af de åbent hus arrangementer, som vi normalt holder op til indflytning, var vi begrænsede i at kunne afholde, og derfor var vi også godt klar over, at det ville blive en lidt større udfordring at få indflytning i boligerne. Men vi glæder os over, at der er en positiv interesse for det, og det er vores erfaring, at når vi bygger så centralt beliggende, så er der også mange seniorer, der er interesserede i boligerne. Mange gange skal de seniorer enten sælge et hus først eller opsige et andet lejemål for at flytte over, og særligt det segment oplever vi qua situationen nok er interesserede, men ikke er kommet ud og se tingene, fortæller Mikki Frandsen.

Foto: Kim Dahl Hansen

Han peger også på, at man skal forholde sig til, at der er rigtigt mange nye boliger, som Brønderslev får på en gang.

- Vi håber, vi kan åbne mere op for åbent hus arrangementer, som vi ved, der er interesse for.

Det var meningen, at der skulle have været åbent hus i december og januar, men det blev aflyst. I stedet kører man med individuelle fremvisninger.

- Vi har cirka to fremvisninger om ugen, så det er vi også meget positivt overraskede over, siger Mikki Frandsen.

God udsigt

En af de beboere, der er flyttet ind i en familiebolig, er Svend Aage Dahl.

- Jeg bor på fjerde sal og har udsigt helt op til Rubjerg Fyr, så jeg kan ikke klage. Jeg fik lejligheden 1. oktober og har lige solgt mit hus efter nytår, fortæller han.

Han har ellers boet i hus i Brønderslev i over 50 år, men da han mistede sin kone, satte han gang i salget og flyttede ind i sin nye lejlighed.

- Mine børn er utrolig glade for at komme her. Den udsigt, jeg har, har de ikke prøvet før, fortæller Svend Aage Dahl, der føler sig privilegeret over sit nye hjem.

Det betyder også noget, at det ligger centralt, selv om han har bil.

- Jeg kan se i fremtiden, at jeg kan gå over og tage toget.

Svend Aage Dahl ser også frem til foråret, hvor han kan komme mere ud, og han er også aktiv i den forstand, at han er blevet valgt til bestyrelsen i beboerforeningen.

Tagterase og campus

Brunder Tårnhuse skiller sig ud på flere måder.

Tårnet tættest på banegården rummer alle de 30 ungdomsboliger, hvor det er meningen, at der skal skabes en campus-stemning og et ungemiljø, som man dog ikke har kunnet folde ud endnu på grund af corona.

- Det, vi mente med campus, er at skabe en fælles ånd, hvor vi får de unge mennesker til at lære hinanden at kende på kryds og tværs med henblik på at være aktive og måske lave fælles mad, lektielæsning med mere, forklarer Mikki Frandsen.

Tårnet tættest på banegården rummer 30 ungdomsboliger, hvor planen er at skabe et campusmiljø. Foto: Kim Dahl Hansen

På toppen af tre af tårnene er der en fælles tagterrasse for alle beboerne.

Der er desuden 20 ejerlejligheder i de øverste etager i tre af tårnene.

Byggeriet er i syv etager fordelt på fire bygninger.