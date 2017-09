Plads til flere i kor

BRØNDERSLEV: Hver anden tirsdag kan lyden af glade sangstemmer høres på Kirkevej i Brønderslev. Her øver nemlig gospelkoret Gospelation, der består af ca. 20-25 sangere i aldersgruppen 18-50+.

Koret har netop påbegyndt en ny sæson og søger nye sangere. Mandag 12. september er alle interesserede velkomne til at deltage i en almindelig øveaften og få et indblik i, hvad det det vil sige at synge med i et gospelkor. Nodekendskab er ikke et krav, det vigtigste er, at man er glad for at synge!

Koret har eksisteret i 11 år og ledes af Inge Nørholm og Mette Vingaard Nielsen. Sidste år fejrede koret 10-års jubilæum med en koncert i Den Runde Pavillon.

- Koret fungerer godt socialt og afholder altid sommer- og juleafslutninger, og ca. en gang om året får de besøg af en gæstelærer udefra, fortæller Jane Bro Olesen fra koret. Sidst blev koret undervist i sangteknik af sanglærer og gospelinstruktør Claes Wegener.

Koret synger tre-stemmigt og har sunget ved mange forskellige arrangementer i hele Nordjylland. Når koret synger koncert er det oftest akkompagneret af et band.

- I Gospelation håber vi at se mange til den åbne øveaften i Apostolsk Kirke. Den starter kl. 19 og kræver ingen tilmelding. Man møder bare op.