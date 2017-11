Plads til strik og snak

BRØNDERSLEV: - Kan I huske, da vi fik en tur i luftgyngerne, og kom helt ud i vandret stilling. Det var tider.

Snakken gik livligt, men hænderne var endnu mere flittige, da Håndarbejdets Dag blev markeret i Jerslev Husflidsforening. Det skete i Brønderslev Biblioteks café, hvor der blev strikket og strikket.

Håndarbejdets Dag er et landsdækkende arrangement, som Jerslev Husflid så gennemfører i Brønderslev.

- Vi vil gerne dele hobbyen med flere, fortæller Maja Bundgaard, Brønderslev, der er én af initiativtagerne og én af de trofaste.

Et halvt hundrede mødte op i løbet af dagen, for at få inspiration.

Selv har Maja Bundgaard lært at strikke af sin bedstefar.

- Jeg var kun seks år, og da min bedstefar var ferm til at strikke, lærte jeg det også, og da var jeg kun seks år.

Efter at Maja Bundgaard for fire år siden gik på pension som lægesekretær, har hun fået mere tid til at strikke.

- Jeg strikker, når jeg har tid og lyst, fortæller hun.

- Når man ser tv samtidigt, risikerer det, at man taber en maske.

Det helt store nummer nu er grøntsagshandsker, hvor der er hul i.

Ellers er det trøjer, ponchoer og meget mere, der bliver resultatet af arbejdet.

Inge Hanne Jensen fra Jerslev har strikket i seks år.

- I denne omgang. Jeg strikkede også som ung.

- Jeg kan godt li at strikke sjaler, fortæller hun.

Sonja Sørensen fra Brønderslev har også strikket siden hun var seks år.

Nu har hun så for en stund lagt strikketøjet til lide, for at lave et tæppe i patchwork.

- Det er lidt af en udfordring, fortæller hun. Men spændende.

Jerslev Husflidsforening har faste strikkehold foruden en masse andre hold i håndarbejde på Borgen i Jerslev.

Foreningen arrangerer flere ture - blandt andet for at købe garn. Der kommer også undertiden en garnsælger på besøg i foreningen.

Kvinderne kan glæde sig over, at det er blevet mere moderne at strikke.

Det signalerer overskud i hverdagen.