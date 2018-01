Plan om privatskole er droppet

BRØNDERSLEV: Planerne om at søsætte en ny privatskole i Brønderslev midtby er droppet.

Det blev konklusionen hos arbejdsgruppen bag planerne onsdag aften, hvor de mødtes i kølvandet på, at økonomiudvalget samme dag havde sagt nej til gruppens ansøgning om at få lov at leje et areal nær Brønderslev Hallerne. Her ville de sætte pavilloner op og søsætte den ny skole i midlertidige lokaler i de første to til tre år med start til august.

- Vi lukker projektet. Det gør vi, fordi vi er i et kapløb med tiden også i forhold til, at der ikke er ret lang tid til august, og vi pt kun har en tredjedel af de tilmeldte, som vi havde sat som minimum. Så kom det nej fra kommunen, og vi synes, det er svært lynhurtigt at sætte en plan B i værk, siger et af medlemmerne i arbejdsgruppen, Stinne Reng.

Hun peger på, at der også er en økonomisk deadline i projektet i næste uge.

- Det kommer nok til at knibe lidt, vi havde satset på, at placeringen var dét, der kunne rykke. Så vi skrinlægger det nu. Det kan være, nogle andre har lyst. Det har vi ikke. Vi har brugt mange timer på det, og det har virket som om, at der var en stor opbakning, men det er der nok ikke, når det kom til stykket, konstaterede Stinne Reng i aftes.

Flere grunde til nej

Borgmester Mikael Klitgaard (V) fortalte onsdag eftermiddag, at beslutningen om at sige nej til at udleje arealet bunder i, at der er flere problemer med placeringen.

Området, det ligger i, er ifølge lokalplanen beregnet til andre formål indenfor blandt andet kultur og idræt, og forvaltningen vurderer i et notat, at man ikke kan give dispensation til, at der kan være en skole i området, da det ville være i strid med planens principper.

- Vi har sagt, at det synes vi ikke er en god idé. Vi ønsker ikke at give en midlertidig tilladelse på den foreslåede placering. De anbefales at finde en permanent placering inden opstart, opsummererede borgmesteren i går eftermiddags, hvor han også sagde, at han mente, at en privatskole kunne være et fint supplement til byens folkeskoler.

Trætte af beslutning

Arbejdsgruppen er ked af beslutningen i økonomiudvalget.

- Det er vi selvfølgelig rigtigt trætte af, for det var en fantastisk placering centralt i byen, uanset hvor man kom fra. Det er rigtigt ærgerligt, siger Stinne Reng.

Folkene bag planerne har arbejdet på privatskole længe, og der har været stor interesse og opbakning på de sociale medier.