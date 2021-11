Planer om at bygge boliger på Stadiongrunden droppes - markedsformand jubler

BRØNDERSLEV:Planerne om at bygge op til 45 boliger på Stadiongrunden i Brønderslev er blevet skrinlagt. Et flertal i byrådet bestående af Venstre, Konservative, DF og Borgerlisten besluttede ellers kort før sommerferien at sætte gang i en kommuneplan, der skulle lægge rammer for byggeplanerne, som skulle fylde cirka 40 pct. af Stadiongrunden - men nu er det flertal forsvundet, og planerne bliver ikke til noget.

- Vi har holdt et borgermøde, og vi har hørt, at mange borgere synes, det er forkert at bebygge den. Samtidig er der kommet andre projekter i støbeskeen, fortæller borgmester Mikael Klitgaard.

De andre planer om ældreboliger omfatter Drachmansgade, hvor der bygges 30 boliger, og der er flere andre grunde i spil i nærheden af gymnasiet og sygehuset samt i Ådalen.

Dermed kommer der alligevel nogle tætte, bynære seniorboliger i Brønderslev, som var en af grundene til ønsket om at bygge på Stadiongrunden.

- Vi har aldrig været bange for at undersøge sagen. Vi undersøgte mulighederne, men nu har vi hørt, at det vil folk ikke, siger Mikael Klitgaard, der peger på, at det samme skete, da der var planer om boligbyggeri i Olufsgade og Abelsgade - det var også på grønne arealer.

Carsten Overgaard, formand for Brønderslev Marked, var også i panelet på et borgermøde om Stadiongrundens fremtid. Han glæder sig over, at byggeplanerne er droppet. Arkivfoto: Lars Pauli

Mikael Klitgaard melder ud på venstres vegne, og dermed er flertallet for at bygge på Stadiongrunden væk - hele S samt løsgænger Lars Bisgaard var i forvejen imod - men han regner også med, at de andre tre partier, som ville gå videre med byggeplanerne, er med på den nye holdning.

- Jeg taler på egne vegne men mener at have fornemmet stemningen, siger han.

Et borgermøde på Nordjyllands Idrætshøjskole i september, hvor stemningen fra rigtig mange forskellige folk i salen var kraftigt imod byggeplanerne, var med til at få Venstre til at skifte mening.

- Vi har hele tiden sagt, at nu fik vi det skrevet i kommuneplanen, så det er en mulighed, vi ville kigge på. Men på borgermødet var der rigtigt meget modstand, og så lader vi være at lave det, opsummerer Mikael Klitgaard.

Det betyder så, at man mister en indtægt, og at de seniorboliger, som der fortsat er behov for, kommer til at ligge lidt mindre centralt.

- Det er på grund af modstanden, at vi falder fra. Det har vi også gjort før, når vi undersøger ting, siger Mikael Klitgaard og peger på, at det fx er sket i nogle vindmøllesager.

På spørgsmålet, om det er lidt belejligt at skifte mening her kort før valget, svarer borgmesteren:

- Jo, det har du da fuldstændig ret i. Men vi har også gjort det før med Olufsgade og Abelsgade. Når folk kommer med indvendinger, så prøver vi at høre efter, det har vi gjort både før og efter valg. Vi har da ikke lyst til, at folk skal straffe os til et valg, men vi ville have gjort det på ethvert tidspunkt i de fire år, siger han.

Glæde hos Brønderslev Marked

Udmeldingen fra borgmesteren vækker glæde hos Brønderslev Marked, som er en af dem, der har været imod byggeplanerne.

- Så har fornuften sejret. Vi synes jo, at hvis man stadig vil beholde Brønderslev Marked, så er det nødvendigt med parkeringsarealer. Det dur ikke at begynde at sælge ud på den måde, der var lagt op til. Så det er vi glade for, siger formand for Brønderslev Marked, Carsten Overgaard.

Stadiongrunden er vigtig for Brønderslev Marked, da den ligger lige ved markedspladsen og bruges til parkering for markedsgæsterne.

Det betyder derfor meget for dem, at byggeplanerne nu droppes.

- Det er jo en sikring af, at vi kan være her de kommende år uden hele tiden at være i forsvarsposition overfor, at folk ikke tager de arealer. Og vi skal ikke ud at finde alternativer, der vil være en dårligere placering væk fra markedspladsen, siger Carsten Overgaard, der peger på, at parkering er meget vigtigt for markedet.

- Det er nødvendigt, fordi folk kommer rundt fra hele Vendsyssel. Specielt folk, der kommer udenbys fra, skal have mulighed for at parkere deres bil tæt på markedspladsen, ellers frygter vi, at vi vil se faldende antal folk, der besøger markedet, og det vil i sidste ende gå ud over den indtægt, det genererer til vores foreninger, forklarer Carsten Overgaard.

Plan for ældreboliger

Der er fortsat brug for seniorboliger. Brønderslev Kommune bød i sidste uge til et dialogmøde om behovet for seniorboliger i Brønderslev tæt på centrum, herunder mulighederne for at bo et sted med fællesrum og fælles aktiviteter, hvor folk kan tage sig af hinanden, og det arbejder man videre med.

- Vi prøver at lægge en plan for, hvordan vi gør det her, fortæller Mikael Klitgaard.

Der er også fortsat nogle ledige meget bynære lejligheder i det nye byggeri på Banegårdspladsen, hvor 70 ud af 96 boliger nu er lejet ud.