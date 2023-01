Planer om kulturhus til 25 mio. kroner - nu er projektet kommet et skridt videre

DRONNINGLUND:Frivillige kræfter i Dronninglund har i et stykke tid været i gang med at arbejde for, at byen kan få et nyt borger- og kulturhus. De har allerede nogle af midlerne hjemme til huset, der ventes at koste 25 mio. kroner. Og nu er det sket et konkret fremskridt i sagen: Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune har sagt ja til, at de gratis kan låne et areal, som kommunen ejer, i 30 år.

- Så skulle der være gjort klar til det, og så regner vi med, at man finder pengene i Dronninglund. Vi har også været velvillige og har også afsat penge til det, siger borgmester Mikael Klitgaard (V).

Kulturhuset skal ligge på adressen Slotsgade 11, der rummer byens gamle stadion. På det gamle stadion, som også kaldes Oasen, ønsker man at opføre en bygning på 1000 kvadratmeter med koncertsal, café, køkken og mødelokaler, så der kan blive forskellige arrangementer som foredrag, konferencer, kurser og meget mere.

Mikael Klitgaard ser flere gode ting i projektet og glæder sig over, at borgerne vil arbejde for at få et kulturhus.

- Det vil være et løft for byen. Det er dejligt, at nogen vil sætte sig i spidsen for at få sådan noget op at stå, mener han.

Arbejdsgruppe arbejder videre

Det er en arbejdsgruppe i Dronninglund, der står bag planerne og har søgt om at låne grunden, og de arbejder for tiden på at rejse flere penge til projektet. Formand for gruppen, Keld Pedersen, er glad for, at man kan låne arealet.

- Det er positivt, og det er et lille skridt mere, siger han.

Planerne om et nyt borger- og kulturhus i Dronninglund er kommet et skridt videre. Foto: Bente Poder

De er dog ikke ligefrem klar til at stikke spaden i jorden i Dronninglund.

- Vi vil gerne bygge et kulturhus, og vi har også et godt samarbejde med kommunen, og Spar V Fonden er med inde i billedet, men vi er ikke klar til at gå i gang endnu. Der mangler en del penge. Men vi er meget positive og skal have kontakt med andre fonde og se, hvad de vil, siger Keld Pedersen, der peger på, at der arbejdes på de indre linjer.

- Vi skal sikre os, at vi kan få de penge, vi går brug for og sikre, at vi får driften til at hænge sammen. Når vi har det, så er vi klar til at gå i gang, opsummerer Keld Pedersen.