Planlægning sinker ikke byggeri

BRØNDERSLEV: Der vil blive arbejdet på højtryk i Brønderslev Kommune med at udarbejde en lokalplan samt ændre byplanen, når det gælder det kommende byggeri på Banegårdspladsen.

Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), fortæller, at planlægningsarbejdet skal være klar til sommeren 2018, så byggeriet kan komme i gang som planlagt.

- Der er tale om et meget omfattende projekt, som vil kræve meget af Brønderslev Kommunes planlæggere. Men vi finder, at det er vigtigt, at byggeriet kan komme i gang så hurtigt som muligt. Men omkring ni måneders planlægningsfase er nok realistisk.

Det er planen at opføre omkring 100 boliger foruden butikker.

Projektet omfatter ejendommene, der i dag huser den nedlagte retsbygning, PostDanmark samt dele af parkeringsarealerne på Banegårdspladsen. Der er tale om otte højhuse i op til syv-otte etager.

Karsten Frederiksen siger, at Banegårdspladsen er et strategisk vigtigt udviklingsområde for Brønderslev midtby, da Banegårdspladsen udgør byens historiske centrum og ligger som et bindeled mellem byens handelsliv og byens rekreative hjerte, Rododendronparken.

Især placeringen af en dagligvarebutik vurderes som vigtig for Banegårdspladsens udvikling, men også boliger vil bidrage til at skabe et byområde med liv hele døgnet.

Ifølge Karsten Frederiksen er planen en foroffentlighedsfase om projektet. I den forbindelse holdes borgermøde midt i november. Her får Brønderslev Handel og Borger9700 også mulighed for at komme til orde.