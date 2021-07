Plejecenter-ballade: Formand kræver redegørelse - og vil finde flere penge til ældrepleje

Plejecenteret Margrethelund har været i fokus, efter at flere pårørende har rejst kritik af plejen på stedet. Ifølge Ole Jespersgaard (S), der er formand for ældreomsorgsudvalget så er der brug for at finde flere penge til ældreplejen i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Martin Damgård