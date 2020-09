Plejecenter stadig corona-lukket - håber på snarlig genåbning

KLOKKERHOLM/BRØNDERSLEV:Beboerne på plejecentret Hellevadlund i Klokkerholm må fortsat ikke få besøg fra pårørende, ligesom der ikke kommer nye beboere ind på centrets aflastningspladser.

Plejecentret, der har en samlet kapacitet på 18 pladser, blev lukket ned for besøg udefra i sidste uge, da en medarbejder var blevet testet positiv. Derfor blev der sat gang i en proces, hvor både beboere og ansatte skulle testes flere gange.

- Foreløbig er alle tests negative, men vi mangler de sidste svar. Derfor er der stadig lukket ned på plejecentret, fortæller Henrik Aarup-Kristensen, direktør for sundhed og velfærd, Brønderslev Kommune.

- Hvis de sidste test - som vi regner med at få svar på senere i denne uge - er negative, så åbner vi selvfølgelig straks for besøg igen, tilføjer han.

I sidste uge var den også pludselig gal på Sundhedscentret i Brønderslev - her blev et hold lukket ned, da en borger, som går til genoptræning på centret, fortalte, at hun havde fået en positiv Covid-19 test.

To fysioterapeuter, der blev karakteriseret som nære kontakter, skulle testes flere gange. Alle tests var negative, så nu kører alt på sundhedscentret igen som det plejer, oplyser sundheds-direktøren.

I begge sager har Styrelsen for patientsikkerhed været kontaktet.