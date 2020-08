Plejehjem er coronafrit

- Vi er glade for, at vi nu kan fortælle, at samtlige beboere og medarbejdere på Plejehjemmet Kornumgård nu er testet negativ i to test, hvilket betyder , at plejehjemmet vil åbne for besøg igen i dag, mandag.

Det fortæller forstander Ulla Linné Kaasgaard, og supplerer:

- Det er vi stolte og glade over!

Plejehjemmet Kornumgård blev lukket for omverdenen 31. juli. Man måtte isolere en del af de 70 beboere og iføre sig værnemidler.

Det skete efter, at en af plejehjemmets 35 ansatte var blevet testet positiv for Covid-19 i et rutinetjek.

Samtlige beboere og ansatte blev testet, og der blev ikke konstateret nye smittetilfælde. Samtlige beboere og ansatte var nemlig, i den første test, testet negative.

Anden test af medarbejdere og beboere var altså også negativ, og således vil den normale dagligdag nu vende tilbage på Kornumgård.

Medarbejderen, der blev testet positiv, har i øvrigt slet ikke har oplevet symptomer på Covid-19.