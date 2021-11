Corona-rokade: Pludselig fik Føtex ni nye medarbejdere

For et år siden fik Føtex i Brønderslev som mange andre indenfor erhvervslivet i Nordjylland vendt op og ned på hverdagen, da syv nordjyske kommer blev lukket ned som følge af corona.

Varehuschef Søren Flodgaard husker, at det gik stærkt med at få styr på det hele, for som fødevarebutik skulle de fortsat holde åbent, men en del af medarbejderne kunne ikke komme på arbejde, fordi de boede i andre kommuner og ikke måtte krydse kommunegrænsen.

Altså gik et større byttepuslespil i gang i Salling Group, som Føtex er en del af, og hvor i alt 450 medarbejdere i blandt andet Bilka, Netto, Salling og BR blev berørt af de nye nordjyske restriktioner.

- HR afdelingen gik i gang med at skabe lister, og så gik et større matematisk puslespil i gang, fortæller Søren Flodgaard.

De medarbejdere, der normalvis krydsede en kommunegrænse for at komme på arbejde, fik på rekordtid et nyt arbejdssted at møde op på.

Varehuschef Søren Flodgaard og kollegerne i Føtex i Brønderslev måtte være klar på en hurtig omstilling, da medarbejderne pludselig ikke måtte krydse kommunegrænsen. Foto: Bente Poder

- Lige pludselig fra næste dag stod der nogle fra A-Z og Salling. Der kom pludselig nogle nye kolleger. Jeg tror, der gik et døgns tid, så vidt jeg husker. Jeg tror, vi fik sadlet om indenfor et døgn, fortæller Søren Flodgaard.

- Nogle gik fra at have en halv times transport til arbejdet til at have tre minutter på cykel eller gåben.

Føtex i Brønderslev fik ni nye folk midlertidigt - og de måtte samtidig undvære nogen, som så i stedet tog på arbejde i en butik i deres hjemkommune.

Der kom folk til Føtex i Brønderslev fra både Bilka, A-Z, Salling, BR og andre Føtex’er.

Søren Flodgaard oplevede en meget stor fleksibilitet og velvilje, hvor medarbejderne rykkede sammen i bussen, og dem, der nu midlertidigt skulle møde på et nyt arbejdssted, tog det i stiv arm.

- Det mødte bare op med frisk halm i træskoene, konstaterer han.

Han husker også, at der var stor opbakning fra butikkens bagland, hvor den administrerende direktør ringede for at høre, hvordan det gik i den nedlukkede del af Danmark.

Der blev kørt varer op til butikken om natten, og om dagen fik det nye team butikken til at køre.

- Det var godt nok en anderledes tid, der virkelig krævede meget af medarbejderstaben og os i huset. Alle skulle være omstillingsparate, fortæller Søren Flodgaard.

I Brønderslev lærte man også noget af de nye folk, som kunne fortælle om, hvordan man gjorde tingene i de butikker, de kom fra.

- Det er bestemt ikke en tid, man ønsker sig tilbage til, men jeg tror også, vi lærte noget i den proces. Både professionelt og som menneske, mener Søren Flodgaard.