PM ønsker stort byggeprojekt

BRØNDERSLEV: Boligforeningen PM vil gerne i gang med en omfattende renovering af 108 familieboliger, som ligger i Valdemarsgade, Frederiksgade og Knudsgade i Brønderslev. De ønsker, at det skal ske med støtte fra Landsbyggefonden og være en såkaldt helhedsplan, hvor et helt område får et kraftigt løft.

For at få penge fra Landsbyggefonden skal Brønderslev Kommune også smide et lille beløb i på 200.000 kroner, hvilket skal ses i forhold til, at man forventer, at hele renoveringen vil koste 110 millioner kroner. Men derudover skal kommunen også stille en lånegaranti på små 75 millioner kroner. Det har økonomiudvalget drøftet, men det var de ikke klar til at sige ja til uden videre.

- Vi vil gerne have indkaldt PM til et møde, der er mange ting, der kunne være interessante lige at snakke om i forbindelse med opstartet af så stort et projekt, siger borgmester Mikael Klitgaard.

Kommunen har i forvejen stillet garantier for store beløb til andre projekter.

- Vi er ikke så bekymret for garantier, men vi vil gerne vide, hvordan projektet helt nøjagtigt er, siger Mikael Klitgaard.

Der er stor interesse fra beboerne i lejlighederne for at få renoveringen i gang. På et møde stemte 90 for og fire imod den endelige helhedsplan.

Planer er blandt andet, at der skal komme nyt tag, nye facader, elevatorer og bedre isolering.

PM har senest lavet et stort renoveringsprojekt som en helhedsplan med Landsbyggefonden. Der var i området ved Niels Bohrs Plads. og det endte med at komme til at koste cirka 40 mio. mere end ventet, og dermed blev kommunens garantistillelse også på et større beløb, end man fra starten havde sagt ja til. - Møller