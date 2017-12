PN-Beslag igen i vækst

BRØNDERSLEV: Det går fremad for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik i Brønderslev. Det konstaterede administrerende direktør Per Albæk i sin juletale til medarbejderne.

- 2017 har igen budt på nye udfordringer, men det ser ud til at vi snart i en situation hvor vi kan komme til at køre med positive tal på driften. Vi kan konstatere, at vi fortsat har stigende omsætning på den del af forretningen vi skal leve af i fremtiden.

Han konstaterede, at det forløbne år har været påvirket af salget af virksomhedens industriafdeling til tyske Roto.

- Der er flere produkter, som løbende er blevet og i fremtiden vil blive overtaget af Rotos egne produktionsenheder. Vi har desværre også i år måttet sige farvel til en del kolleger som følge af dette. Vi er dog i den positive situation, at vi har fået rettighederne til salg af hængsler tilbage.

- Virksomheden slutter året med et negativt resultat. Der er i 2017 lavet rigtig mange nye tiltag, som helt sikkert kommer os til gavn i 2018. Effektiviteten er på vej op som følge af en målrettet indsats og, vi venter naturligvis at det fortsætter med at gå i den rigtige retning i 2018, sagde han. esb