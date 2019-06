Politi gør status på Hjallerup Marked: Der var et utal af udrykninger

HJALLERUP: Weekenden bød på et fire dage langt marked i Hjallerup, og politiet havde derfor masser af se til under dette års udgave af Hjallerup Marked.

I alt kan politiet berette om to hærværkssager, tre voldssager, fire overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, fem tilfælde af spirituskørsel og en række overtrædelser af loven om euforiserende stoffer.

- Vi har haft et utal af udrykninger. Der har været nok at se til, men der var ikke mere, end hvad vi havde regnet med. Vi var godt forberedt, siger vicepolitiinspektør John Henriksen, Nordjyllands Politi.

Vicepolitiinspektøren er derfor godt tilfreds med årets marked.

- Overordnet set, synes vi, at det er gået rigtig godt. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en succes, for det synes de tre voldsofre nok ikke. Men fra politiets side har der ikke været noget, vi ikke har kunnet håndtere, siger han.

Stille i Sindal

Sindal Marked gik fint set med politiets øjne, lyder det fra politikommissær Michael Karstenskov fra Lokalpolitiet i Hjørring.

Mandag havde han blandt andet noteret seks overtrædelser af loven om euforiserende stoffer og to overtrædelser af knivloven.

En voldssag, hvor en kvinde er sigtet for at smide en flaske i hovedet på en mand, blev i første omgang knyttet til Sindal Marked. Episoden fandt dog sted i Sindal by, hvor kvinden var blevet bortvist fra en beværtning og ført udenfor af to dørmænd. Det fik hende til at smide en flaske i hovedet på den ene dørmand. Han fik ingen alvorlige skader, men kvinden er nu sigtet for vold.

- Generelt var markedet stille og roligt. Men vi var også massivt til stede alle dage, og det har formentlig haft en præventiv effekt, siger Michael Karstenskov.