Politi har modtaget to nye anmeldelser om listetyve i Vendsyssel

JERSLEV/DYBVAD: Nordjyllands Politi kunne i sidste uge oplyse om, at der var kommet tre anmeldelser om listetyve i henholdsvis Hjallerup, Jerslev og Sæby i løbet af torsdagen.

I løbet af weekenden har politiet modtaget to nye anmeldelser om listetyve i Vendsyssel. Det oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

Det ene tyveri er sket på Anne-Marievej i Jerslev. Her har en tyv listet sig ind af en åben dør og stjålet en tegnebog fra køkkenet.

Det andet tyveri skete på Aalborgvej i Dybvad. Her har tyven været inde og rodet i et skab i stuen, hvor der er blevet stjålet to tegnebøger.

Begge tyverierne er sket mellem torsdag morgen og fredag morgen.