Politi om voldsomt uheld på E45: - Nogen har holdt hånden over dem

DRONNINGLUND:Et ungt par fra Vendsyssel slap næsten uskadt fra et voldsomt trafikuheld på motorvej E45 ved Dronninglund lørdag formiddag.

Uheldet skete kort før kl. 10, da parret i deres personbil var ved at overhale en anden bil.

Formentlig på grund af glat vejføre gik det galt. Føreren af den overhalende bil mistede kontrollen med køretøjet, som rullede rundt flere gange og endte ude på en mark - helt smadret.

Alligevel slap det unge par i bilen uden større skader, ifølge politiet. Parret blev dog kørt til tjek på skadestuen.

- Det er utrolig heldigt, at man slipper så billigt fra at køre 130 km/t og rulle rundt flere gange inde på en mark, så bilen er totalskadet, og at man så selv nærmest slipper uden skader. Der er nogen, der har holdt hånden over dem, siger vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Der kan fortsat være glat på vejene, og Midt- og Vestjyllands Politi melder om flere glatføreuheld i blandt andet i den østlige del af deres politikreds.