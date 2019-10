Politi slog til mod narkomiljø: Syv personer sigtet

BRØNDERSLEV:Seks mænd og en kvinde er blevet sigtet for narkobesiddelse, efter at Nordjyllands Politi onsdag eftermiddag slog til mod narkomiljøet omkring Brønderslev.

I alt otte adresser blev ransaget, og der blev alle steder fundet mindre mængder hash, amfetamin, kokain og svampe

Det oplyser lederen af efterforskningen, politikommissær Mikkel Brügmann i en pressemeddelelse.

De syv personer, der nu er blevet sigtet, er i alderen 26 til 55 år.

- Alle personerne stammer fra lokalområdet, og vi har sigtet dem for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, siger Mikkel Brügmann i pressemeddelelsen.

Aktionen medførte også yderligere to sigtelser for overtrædelse af våbenloven, da der på to af adresserne blev fundet en totenschläger og en ulovlig kniv, ligesom yderligere en person, der var til stede på en adresserne, blev sigtet for tyveri af havemaskiner.

Alle de sigtede personer vil modtage forskellige bødestraffe.