Politi slog til: Ung mand dyrkede skunk i hus

HJALLERUP: Efter et tip rykkede Nordjyllands Politi tirsdag ud til en landejendom på Aalborgvej nær Hjallerup, hvor der blev fundet en større mængde skunk - forædlet hash.

Et omkring 20 kvadratmeter stort værelse i stuehuset var indrettet som vækstrum, og her høstede politiet 43 ulovlige hashplanter. Samtidig blev knap 49 gram topskud fra andre planter taget med. Politiet skønner det forventede skunkudbytte ville have været på omkring 1,2 kilo. Nu bliver det hele destrueret.

Beboeren, en 26-årig mand, blev sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer, oplyser politiassistent Kasper Bank fra Nordjyllands Politi.